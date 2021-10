Semifinale UEFA Nations League, Belgio - Francia: dove guardarla, canali TV e streming live, ultime notizie, stato di forma

Belgio e Francia si sfidano in semifinale di UEFA Nations League giovedì 7 ottobre a Torino alle 20:45 CET.

Il punto della situazione

Le finals rappresentano una possibilità per entrambe le squadre di fare ammenda dopo aver fallito i rispettivi obiettivi a UEFA EURO 2020. Molti si aspettavano che la Francia aggiungesse il titolo europeo a quello mondiale, ma l'eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera è stata uno degli shock del torneo. Il Belgio ha fatto leggermente meglio, ma non è riuscito a superare i futuri campioni dell'Italia nei quarti di finale.

I Diavoli Rossi hanno sfruttato le recenti sfide delle Qualificazioni Europee per provare a riguadagnare la forma migliore, impresa non ancora riuscita ai Bleus - anche se nessuna squadra ha un vantaggio maggiore in testa al proprio girone rispetto a queste due - ma il peso della storia è contro gli uomini di Roberto Martinez. La Francia li ha battuti nella semifinale della Coppa del Mondo 2018 centrando la quarta vittoria in altrettante sfide contro il Belgio in una fase finale.

Finals di Nations League: Lukaku contro Mbappé

Probabili formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, T Hazard; De Bruyne, Lukaku, E Hazard

Francia: Lloris; Upamecano, Varane, Kimpembe; Pavard, Pogba, Rabiot, Digne; Griezmann; Mbappé, Benzema

L'opinione dei reporter

Alyssa Saliou, reporter Belgio: c'è la sensazione che il Belgio possa mettere a frutto il suo enorme talento e andare fino in fondo in un torneo internazionale. Dopo le sconfitte in semifinale in Coppa del Mondo FIFA 2018 e ai quarti di UEFA EURO 2020, forse la terza volta potrebbe essere quella buona. La Francia, che ha eliminato i Diavoli Rossi nel 2018, non sarà però un'avversaria facile. I Bleus non hanno dato il meglio quest'anno, ma niente può risvegliarli più di una sfida contro i vicini di casa. Creatività, versatilità ed efficienza: la partita sarà tutta qui.

Lukaku: 'So fare un po' di tutto'

David Crossan, reporter Francia: Antoine Griezmann e Karim Benzema hanno fatto bene contro la Finlandia il mese scorso in assenza dell'infortunato Kylian Mbappé. Didier Deschamps cerca di tirare fuori il meglio dai suoi tre attaccanti e potrebbe schierare nuovamente il 3-4-1-2 visto contro i finlandesi, consentendo a Griezmann di operare in posizione centrale. I campioni del mondo sono pronti e vogliono dimostrare che l'eliminazione prematura a UEFA EURO 2020 è stata solo fortuita.

Le ultime dai ritiri

Roberto Martínez, Ct Belgio: "[Hans] Vanaken è probabilmente nel miglior momento di forma della sua carriera. [Charles] De Ketelaere sta approfittando delle assenze di [Jérémy] Doku e [Dries] Mertens: questa è una grande opportunità per lui. Merita di essere qui. Con Michy [Batshuayi], Romelu [Lukaku], Dodi [Lukebakio] e Charles [De Ketelaere] ho molte opzioni davanti".

Didier Deschamps, Ct Francia: "[EURO 2020] ormai è alle spalle. C'è un trofeo in palio; una semifinale contro una delle migliori squadre del mondo [Belgio]. Abbiamo dato il massimo in un girone molto competitivo per arrivare qui. Vogliamo questo trofeo. In passato, c'erano due titoli internazionali, EURO e la Coppa del Mondo. Ora ce ne sono tre con la Nations League e noi vogliamo vincerla".

Deschamps sulle qualità del Belgio

Stato di forma (la partita più recente è indicata per prima)

Belgio: VVVSVV

Francia: VPPPPP