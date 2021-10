UEFA Nations League, Italia - Spagna: dove guardarla, canali TV e streaming live, notizie sulle squadre, stato di forma

L'Italia sfida la Spagna in semifinale di UEFA Nations League a Milano mercoledì 6 ottobre alle 20:45 CET.

What's the story?

Molte cose sono successe da quando nel novembre scorso le due squadre hanno prenotato il loro posto alle Finals nelle ultime sfide dei rispettivi gironi. Allo stato attuale, sia Italia che Spagna sono in testa ai rispettivi raggruppamenti nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022.

A UEFA EURO 2020, le due squadre si sono affrontate in semifinale a Wembley e dopo l'1-1 sul campo sono stati gli Azzurri, futuri vincitori del torneo, ad imporsi 4-2 ai rigori.

"Posso umilmente dire la Spagna è stata l'unica squadra che avrebbe potuto batterci, perché ha controllato il gioco, ha creato occasioni e ci ha fatto soffrire", ha detto il centrocampista Jorginho ricordando la combattuta semifinale di luglio. Riuscirà questa volta la Roja a dominare ma vincere?

Dove guardare la sfida in TV

Clicca qui per scoprire le emittenti che trasmettono la UEFA Nations League in ogni paese del mondo.

Verso le Finals di Nations League: Italia

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Raspadori, Insigne

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilón; Koke, Busquets, Fornals; Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Italia: la semifinale di UEFA EURO 2020 è stata una lezione importante per Mancini e per gli Azzurri, dato che la Spagna è stata l'unica squadra della fase finale a impedire all'Italia di giocare il suo calcio. Il commissario tecnico ha avuto qualche mese per trovare un antidoto al gioco della Spagna, ma nel frattempo in avanti ha perso Ciro Immobile e Andrea Belotti. I giovani Giacomo Raspadori e Moise Kean hanno brillato nelle recenti gare di qualificazione mentre Federico Chiesa è in ottima forma.

Graham Hunter, reporter Spagna: nella semifinale di EURO 2020 contro l'Italia, la Spagna è arrivata a un passo dalla finale ma si è dovuta arrendere solo ai calci di rigore. In vista di questa sfida, tuttavia, la Roja arriva gravemente penalizzata dagli infortuni. Niente Gerard Moreno, niente Álvaro Morata, niente Jordi Alba, niente Pedri, niente Dani Olmo; la lista degli infortuni continua. Nonostante le assenze, non manca il talento in squadra e quindi Luis Enrique dovrà usare ingegno e intuizione per trovare l'undici giusto per giocare quel bel calcio fatto di passaggi rapidi e possesso che i campioni d'Europa hanno trovato indigesto a luglio.

Verso le Finals di Nations League: Spagna

Le ultime dai ritiri

Roberto Mancini, Ct Italia: "Negli ultimi due anni abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo risaliti da una posizione molto bassa e siamo tornati al nostro posto, ma possiamo sempre migliorare".

Luis Enrique, Ct Spagna: "Noi e l'Italia abbiamo seguito un percorso simile, dando nuova energia alle nazionali con giocatori giovani e migliorando lo stile di gioco. L'Italia è sempre temibile ed èdifficile da affrontare, soprattutto quando gioca in casa".

Stato di forma (la partita più recente indicata per prima)

Italia: VPPPPV

Spain: VVSPPV