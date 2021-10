Roberto Mancini parla di Italia-Spagna e di EURO 2020

Ingaggiato a maggio 2018 dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, Roberto Mancini ha stabilito un record con gli azzurri, che sono rimasti imbattuti per 37 partite e hanno vinto UEFA EURO 2020 battendo l'Inghilterra ai rigori in finale.

Mancini ha vinto trofei da giocatore con Sampdoria e Lazio e titoli nazionali da allenatore con Inter e Manchester City. Ora, il tecnico (56 anni) ha la possibilità di vincere un altro trofeo con l'Italia, la UEFA Nations League, ma dovrà superare una dura semifinale contro la Spagna.

Highlights EURO 2020: Italia - Spagna 1-1 (4-2 dcr)

La sfida contro la Spagna nella prima partita di UEFA Nations League

La Spagna è stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà a EURO 2020. È una squadra forte, con buoni giocatori. Sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo avuto tempo per arrivare ai loro livelli, ma stavolta sarà diverso.

Di solito San Siro è pieno quando gioca la nazionale. Sarebbe fantastico vincere la Nations League subito dopo l'Europeo e qualificarsi in anticipo per la Coppa del Mondo, ma non sarà facile.

I festeggiamenti a Roma

Sul ritorno a casa dopo EURO 2020

È stato fantastico perché abbiamo reso felici tante persone, giovani e meno giovani. È stata una festa per tutti, forse a causa del periodo che stiamo vivendo. I tifosi erano entusiasti e noi giochiamo per far divertire la gente.

Le cose più belle di EURO? Probabilmente il rapporto che si è creato in squadra. Il gruppo ha lavorato insieme per 50 giorni e non è facile. Sono stati giorni duri e faticosi, ma non ci sono stati problemi. La chimica e l'affetto non sono facili da ottenere.

Giocatore del Torneo: Gianluigi Donnarumma

Sugli astri nascenti dell'Italia

[Gianluigi Donnarumma] ha iniziato a giocare da giovanissimo. Ha grandi qualità. Migliora anno dopo anno e vuole essere considerato il miglior portiere [del mondo]. Certo, siamo stati molto fortunati ad averlo a EURO 2020.

Penso che Federico [Chiesa] possa crescere ancora. Sta migliorando sotto diversi aspetti. Ha buone doti atletiche e tecniche. Deve crescere mentalmente e trovare stabilità.

Sullo stile proattivo dell'Italia

Ogni partita è piena di difficoltà. Quando giochiamo contro squadre più deboli, è difficile perché si difendono.

Non c'è un solo modo di vincere. Non si tratta solo di giocare bene. Certo, se riusciamo a vincere giocando bene e dando spettacolo, è ancora meglio. Ci sono molti modi di vincere. La percezione dell'Italia è cambiata, ma non possiamo dimenticare che l'Italia ha vinto quattro Mondiali. Siamo i campioni d'Europa e abbiamo una storia importante.