I convocati di Belgio, Francia, Italia e Spagna per le finals di Nations League

Roberto Mancini, Ct Italia: "La squadra è in buona forma. Speriamo di fare una buona semifinale e, se possibile, anche una buona finale. Ci sono le quattro migliori squadre europee. La Nations League è importante per noi. Non saranno solo i giocatori che hanno vinto l'Europeo ad avere la possibilità di giocare. Perché Nicolò Zaniolo non è stato inserito nella rosa? È stata una decisione tecnica. È ancora giovane e sarà sicuramente un giocatore importante per noi in futuro".

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Lyon), Rafael Tolói (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris)

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)