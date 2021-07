Belgio - Francia: Romelu Lukaku - Kylian Mbappé

Il 7 ottobre, quando il Belgio affronta la Francia nella seconda semifinale di UEFA Nations League, tutti gli occhi saranno puntati su due giocatori in particolare: Romelu Lukaku e Kylian Mbappé.

Entrambi si sono fatti notare in giovane età e hanno mantenuto le promesse: Lukaku è diventato il miglior marcatore assoluto della nazionale belga, mentre Mbappé ha vinto la Coppa del Mondo FIFA 2018 con la Francia.

Ai mondiali di tre anni fa, ad avere la meglio è stato Mbappé, ma Lukaku si è riscattato a livello di club. UEFA.com confronta i due giocatori in vista della sfida a Torino.

Precedenti

Semifinale di Coppa del Mondo FIFA 2018: Francia - Belgio 1-0 (San Pietroburgo)

Kylian Mbappé festeggia dopo la vittoria contro il Belgio nel 2018 AFP via Getty Images

Lukaku ha segnato tre gol nelle due partite di UEFA EURO 2020 giocate dal Belgio a San Pietroburgo, ma nel 2018 è stato neutralizzato da Raphaël Varane. Sul fronte opposto, Mbappé è stato un pericolo costante ma non ha partecipato al gol della vittoria, firmato da Samuel Umtiti su calcio d'angolo di Antoine Griezmann a inizio ripresa.

Ottavi di finale di UEFA Champions League 2018/19: Manchester United - Paris Saint-Germain 0-2/3-1 (tot.: 3-3, United vince ai gol in trasferta)

Il Paris va all'Old Trafford senza Neymar ed Edinson Cavani, ma Mbappé domina e porta il risultato sul 2-0 al quarto d'ora della ripresa. La sfida sembra ormai decisa, ma in Francia avviene l'impensabile e lo United diventa la prima squadra a ribaltare una sconfitta interna con più di un gol di scarto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Lukaku è protagonista e insacca dopo appena 2' approfittando di un debole retropassaggio. Poco dopo, Mbappé serve l'assist per il pareggio di Juan Bernat, ma Lukaku raddoppia alla mezz'ora quando Gianluigi Buffon non trattiene una conclusione di Marcus Rashford. Quindi, l'attaccante belga mantiene i nervi saldi e trasforma il rigore decisivo nei minuti di recupero.

Statistiche in nazionale: il confronto

Romelu Lukaku

Tutti i gol di Romelu Lukaku a EURO

Esordio: 3 marzo 2010, Belgio - Croazia 0-1 (amichevole)

Età all'esordio: 16 anni e 294 giorni

Primo gol in nazionale: 17 novembre 2010, Russia - Belgio 0-2 (due gol, ottava presenza, amichevole)

Età al primo gol in nazionale: 17 anni e 188 giorni

Presenze: 98

Gol in nazionale: 64

Minuti per gol in nazionale: 98

Bilancio complessivo UEFA Nations League: 7 presenze, 9 gol, 2 assist

Bilancio UEFA Nations League 2020/21: 5 presenze, 5 gol, 1 assist

Capocannoniere assoluto del Belgio

Vincitore Scarpa di Bronzo ai mondiali del 2018

Squadra del Torneo di UEFA EURO 2020

Kylian Mbappé

Esordio: 25 marzo 2017, Lussemburgo - Francia 1-3 (qualificazioni Coppa del Mondo FIFA)

Età all'esordio: 18 anni e 95 giorni

Primo gol in nazionale: 31 agosto 2017, Francia - Olanda 4-0 (quinta presenza, qualificazioni Coppa del Mondo FIFA)

Età al primo gol in nazionale: 18 anni e 254 giorni

Presenze: 48

Gol in nazionale: 17

Minuti per gol: 204

Bilancio complessivo UEFA Nations League: 8 presenze, 3 gol, 1 assist

Bilancio UEFA Nations League 2020/21: 4 presenze, 2 gol, 1 assist

Vincitore Coppa del Mondo 2018 e EURO Under 19 2016

Miglior giovane ai mondiali del 2018

È il più giovane esordiente della Francia dal 1955 e il più giovane marcatore dal 1963



Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2021