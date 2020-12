Sorteggio Finals Nations League: Italia - Spagna, Belgio - Francia

Sorteggio fase finale e calendario



Semifinali

Mercoledì 6 ottobre: Italia-Spagna (San Siro, Milano)

Giovedì 7 ottobre: Belgio-Francia (Juventus Stadium, Torino)

Finale terzo posto

Domenica 10 ottobre: Juventus Stadium, Torino

Finale primo posto

Domenica 10 ottobre: San Siro, Milano

Bilancio scontri diretti

Italia-Spagna

Il bilancio degli Azzurri contro la Spagna è: V9 P12 S12

La Spagna ha vinto l'ultimo incrocio per 3-0 nel 2017

L'Italia ha interrotto nel 2016 il dominio della Spagna come campione EURO durato otto anni

Le città ospitanti della fase finale di Nations League

Belgio-Francia

Il bilancio della Francia contro il Belgio è: V25 P19 S30

Negli ultimi 12 incroci tra le due squadre, il Belgio ha vinto appena due volte

Entrambe hanno pareggiato 3-3 la prima partita della nazionale nel 1904

Possibile finale primo/terzo posto

Italia-Belgio

Il bilancio degli Azzurri contro il Belgio è V14 P4 S4

L'Italia ha vinto 2-0 contro il Belgio a UEFA EURO 2016

Il bilancio degli Azzurri in Italia contro il Belgio è V7 P4 S1

La Final Four di Nations League

Italia-Francia

Il bilancio degli Azzurri contro la Francia è V18 P8 S11

La Francia ha perso solo due delle ultime 13 partite contro l'Italia

Les Bleus hanno battuto l'Italia 3-1 in amichevole prima della Coppa del Mondo del 2018

Francia-Spagna

Il bilancio della Francia contro la Spagna è V12 P7 S16

La Spagna ha vinto cinque volte nelle ultime sette partite contro la Francia

Il bilancio della Spagna in partite ufficiali contro la Francia è V2 P2 S5

Riguardiamo le Finals della UEFA Nations League 2019

Belgio-Spagna

Il bilancio del Belgio contro la Spagna è V5 P5 S12

La Spagna ha vinto le ultime cinque partite contro il Belgio contro cui è imbattuto da otto gare

Il tecnico del Belgio, Roberto Martínez, proviene dal nordest della Spagna

Ci sono regole che dobbiamo conoscere?



Per semifinali e finale, se le due squadre sono in pareggio al termine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. Se il risultato rimane in pareggio dopo altri 30 minuti, allora si va ai calci di rigore.

Per la finale del terzo posto non sono previsti tempi supplementari. Se il risultato rimane in pareggio al temine del tempo regolamentare, si va direttamente ai calci di rigore.