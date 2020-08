Anteprima Portogallo-Croazia: dove guardarla e ultime notizie

Il Portogallo affronta la Croazia nel Gruppo 3 di UEFA Nations League sabato 5 settembre alle 20:45 CET.

Dove guardarla in TV

Rose

Portogallo

Portieri: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolves), Rui Silva (Granada)

Difensori: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Napoli), Raphaël Guerreiro (Dortmund)

Centrocampisti: Danilo (Porto), Rúben Neves (Wolves), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Renato Sanches (LOSC Lille), João Moutinho (Wolves), Sérgio Oliveira (Porto)

Attaccanti: Diogo Jota (Wolves), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Francisco Trincão (Barcelona), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético)

Croazia

Portieri: Grbić (Atlético), Livaković (Dinamo Zagreb), Sluga (Luton)

Difensori: Barišić (Rangers), Ćaleta-Car (Marseille), Jedvaj (Leverkusen), Lovren (Zenit), Melnjak (Rizespor), Škorić (Osijek), Uremović (Rubin), Vida (Beşiktaş), Vrsaljko (Atlético)

Centrocampisti: Badelj (Lazio), Brozović (Inter), Kovačić (Chelsea), Pašalić (Atalanta), Vlašić (CSKA Moskva)

Attaccanti: Brekalo (Wolfsburg), Budimir (Mallorca), Čolak (Rijeka), Kramarić (Hoffenheim), Perišić (Bayern), Petković (Dinamo Zagreb), Rebić (AC Milan)

Precedenti

• Il Portogallo è imbattuto da cinque partite contro la Croazia: dopo quattro vittorie è stato fermato sull'1-1 nella sfida più recente, l'amichevole giocata a Faro/Loulé a giugno 2019.

• Il gol di Ivan Perišić in amichevole è stato il primo della Croazia contro il Portogallo. I croati hanno subito otto reti in cinque partite e non hanno mai tenuto la porta inviolata contro i detentori della UEFA Nations League.

Le parole degli allenatori

Fernando Santos, Ct Portogallo: "Puntiamo a vincere tutte le partite di Nations League, non abbiamo altri obiettivi. Allo stesso tempo, devo sfruttare la competizione per iniziare a pensare a EURO nel 2021. Oggi abbiamo due esordienti [Rui Silva e Trincão], la prossima volta magari ce ne saranno di più; in questo modo potrò ottimizzare la squadra da portare a EURO".

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "Non potrebbero esserci avversari più difficili. In tre giorni giocheremo contro i campioni d'Europa e i campioni del mondo in carica. Rispettiamo il Portogallo e la Francia, ma abbiamo le nostre carte da giocare e proveremo a interrompere la serie negativa contro di loro. I risultati in Nations League sono importanti, ma la priorità è la salute dei giocatori e la preparazione per le qualificazioni mondiali ed EURO 2020".

Prossime partite

Svezia - Portogallo – 8 settembre

Francia - Croazia – 8 settembre