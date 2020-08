Italia-Portogallo: la vigilia

L'Italia si è imposta 1-0 contro in Polonia alla quarta giornata



Il Portogallo ha vinto 1-0 - gol di André Silva - contro gli Azzurri a settembre

Mancini: "Miglioriamo di gara in gara, proveremo a vincere il girone"

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne

Portogallo: Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Rubén Dias, Mario Rui; Rubén Neves, William Carvalho, Bernardo Silva; Pizzi, Andrè Silva, Bruma

Le parole dei Ct



Roberto Mancini, Ct Italia



La Nations League era il primo obiettivo e proveremo a vincere il girone, ma il vero traguardo è la qualificazione all’Europeo, quindi serve dare esperienza a un gruppo giovane. Ci vuole pazienza, miglioriamo di gara in gara, ma nessuno ha la bacchetta magica. Formazione per domani? Ho ancora 24 ore di tempo per decidere, ma credo che Immobile giocherà dall’inizio.

Sono felicissimo di essere qui. All’inizio non è stato facile, ma i ragazzi hanno mostrato molta buona volontà. Stiamo migliorando, ma ci servirà ancora tempo. Il fatto che domani ci saranno 70.000 persone a San Siro è un bella base di ripartenza insieme alle ultime buone prestazioni.

Fernando Santos, Ct Portogallo

In due mesi l'Italia ha avuto un'evoluzione costante. Non è la squadra contro cui abbiamo vinto a Lisbona, ha cambiato il suo modo di giocare, ha caratteristiche diverse. L'Italia fa molto possesso di palla, cerca di giocare più in verticale.

L'Italia ha un gioco simile al nostro, sono due squadre che offriranno un grande spettacolo. Affronteremo un avversario fortissimo, ma credo che i nostri giocatori abbiano le qualità per superare anche questo ostacolo. Ronaldo? A marzo vedremo. È il migliore del mondo, è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia con l'assegnazione del Pallone d'Oro.

Stato di forma

Italia

Coppa del Mondo 2018

Qualificazioni – seconda nel Gruppo G (V7 P2 S1), eliminata dalla Svezia agli spareggi (sconfitta complessiva 1-0)

Fasi finali – non partecipante



Ultime cinque partite (a partire dalla meno recente): PPSPV

Portogallo



Coppa del Mondo 2018

Qualificazioni – primo nel Gruppo B B (V9 P0 S1)

Fasi finali – ottavi di finale (V1 P2 S1)



Ultime cinque partite (a partire dalla meno recente): SPVVV