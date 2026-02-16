Anteprima quarti di finale Futsal Champions League: Palma-Riga, Kairat-Cartagena, Etoile Lavalloise-Semey, Benfica-Sporting CP

Il nuovo format dei quarti di finale di UEFA Futsal Champions League prende il via domenica, con le sfide di andata e ritorno che determineranno le qualificate alle Finals di Pesaro, in programma dall'8 al 10 maggio.

I quattro accoppiamenti dei quarti di finale sono stati determinati dagli ottavi di finale, il nuovo turno a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno che, da questa stagione, ha sostituito il precedente turno elite.

Illes Balears Palma - Riga Futsal Club (22 febbraio/6 marzo)

Il Palma, campione in carica, la scorsa stagione ha conquistato il terzo titolo europeo consecutivo e ora è a un passo dalle finals. Agli ottavi è stato messo in difficoltà dall’FC Hit Kyiv, ma nelle notti europee, soprattutto al Palau Municipal d’Esports de Son Moix, riesce sempre ad esprimersi al suo massimo.

Il Riga è il primo club lettone a raggiungere i quarti di una competizione UEFA. Nelle tre partecipazioni alla competizione ha sempre dimostrato grande continuità e, eliminando il Prishtina 01 con un 11-4 complessivo agli ottavi, ha anche tagliato il traguardo dei 100 gol in Champions League in appena 19 partite.

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida (23 febbraio/6 marzo)

Lo scorso maggio a Le Mans, il Kairat, due volte campione, ha raggiunto la sua quarta finale grazie a una spettacolare vittoria per 3-2 in semifinale contro il Cartagena. Il protagonista di quella gara, Alisson (autore di una doppietta), si è poi trasferito al Palma. Nonostante il suo addio, il Kairat ha confermato il proprio potenziale offensivo eliminando lo Sporting Anderlecht agli ottavi con un netto 12-6 complessivo, puntando ora all’undicesima qualificazione alla Final Four.

Il Cartagena, in cui giocano ben quattro dei giocatori della Spagna vincitrice di Futsal EURO (tra cui Mellado e Pablo Ramírez, inseriti nella Squadra del Torneo) ha superato il turno principale senza subire reti, ha travolto il Luxol St. Andrews con un 14-2 totale e, il mese scorso, ha conquistato anche la Supercoppa di Spagna battendo il Palma 5-2 dopo i tempi supplementari.

Highlights semifinale: Kairat Almaty - Cartagena Costa Calida 3-2

Etoile Lavalloise - Semey (23 febbraio/6 marzo)

Una delle due squadre raggiungerà per la prima volta le Finals, diventando la seconda squadra del rispettivo Paese a riuscirci, dopo l’ACCS per la Francia e il Kairat per il Kazakistan. Le due formazioni si sono già affrontate nel turno principale a Palma di Maiorca, dando vita a una sfida spettacolare: l’Etoile ha rimontato tre gol di svantaggio all’intervallo vincendo per 4-3. L’attesa è altissima, come dimostra il tutto esaurito in poche ore per la gara d’andata casalinga all’Espace Mayenne.

Souheil Mouhoudine, già protagonista con l’ACCS nelle finals 2021/22, ha segnato sette gol in questa competizione con l’Etoile, e lo stesso bottino gli è valso il titolo di capocannoniere a pari merito di Futsal EURO 2026. Il Semey, però, può contare su grande esperienza e talento: tra i suoi punti di forza il leggendario portiere Higuita e il brasiliano Marcelo, vincitore delle ultime due edizioni con il Palma prima del suo trasferimento in Kazakistan.

Benfica - Sporting CP (23 febbraio/6 marzo)

Poche rivalità nel futsal sono intense come quella tra le due grandi di Lisbona, entrambe ex campionesse d’Europa. Solo nel 2025 si sono affrontate 11 volte e avranno anche una sfida di campionato appena quattro giorni prima dell’andata dei quarti. In questa stagione, lo Sporting ha vinto 6-1 la Supercoppa portoghese di settembre, ma il Benfica si è preso la rivincita in campionato con un 4-2 il mese successivo, dopo aver già battuto i rivali in estate nella finale degli spareggi, conquistando il primo titolo dal 2018/19.

In Europa si sono incrociate due volte: nel 2018/19, l’1-1 nel turno elite al Pavilhão João Rocha consentì allo Sporting di qualificarsi alle Finals per differenza reti, per poi vincere il suo primo titolo. Nella finale per il terzo posto del 2023/24, invece, fu il Benfica a imporsi 6-3 a Yerevan. Cinque giocatori del Benfica e quattro dello Sporting hanno contribuito al cammino del Portogallo fino alla finale di Futsal EURO 2026, ma ora si preparano a due sfide ad altissima intensità. Buone notizie per lo Sporting: lo scorso weekend è rientrato Zicky, dopo tre mesi di stop per infortunio.