Turno preliminare di UEFA Futsal Champions League: AEK, Araz, Buba Mara, FORCA, Hjørring, Tigers Roermond, Vrhnika, Weilimdorf qualificate

Il turno preliminare di UEFA Futsal Champions League ha dato il via alla 25ª edizione della competizione UEFA di futsal per club e alla prima con il nuovo format con otto squadre che si sono unite ai 24 club che entrano direttamente al turno principale: AEK, Araz, Buba Mara, FORCA, Hjørring, Tigers Roermond, Vrhnika e Weilimdorf.

Mentre l'lles Balears Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° al 23° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League accedono alla competizione dal turno principale, le altre 32 contendenti hanno partecipato al turno preliminare. Le otto vincitrici dei mini-tornei in sede unica accedono al Percorso B del turno principale, in programma tra fine ottobre e inizio novembre e già sorteggiato.

Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e quattro dal Percorso B) accedono ai nuovi ottavi di finale con gare di andata e ritorno, seguiti dai quarti di finale con gare di andata e ritorno e dalle consuete finals a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica. Tutti i turni a eliminazione diretta saranno sorteggiati il 6 novembre.

Gruppo A

Qualificata al turno principale: FORCA (MKD, squadra ospitante)

Nel girone: Murata (SMR), Yerevan Futsal Club (ARM), Encamp (AND)

Gruppo B

Qualificata al turno principale: Tigers Roermond (NED)

Nel girone: Bajo Pivljanin (MNE), Vllaznia (ALB, squadra ospitante), Ísbjörninn (ISL)

Gruppo C

Qualificata al turno principale: Vrhnika (SVN)

Nel girone: Borås AIK (SWE, squadra ospitante), Tallinn B.P. (EST), Vangölü (TUR)

Gruppo D

Qualificata al turno principale: Hjørring Futsal Klub (DEN)

Nel girone anche: Clic Chişinău (MDA, squadra ospitante), AEL Limassol (CYP), Maccabi Netanya (ISR), AEL Limassol (CYP)

Gruppo E

Qualificata al turno principale: Weilimdorf (GER)

Nel girone: Viten Orsha (BLR), Levski Sofia (BUL, squadra ospitante), Europa (GIB)

Gruppo F

Qualificata al turno principale: Araz Naxçivan (AZE)

Nel girone: Ljuti Krajišnici (AUT, squadra ospitante), PYF Saltires (SCO), Sparta Belfast (BEL)

Gruppo G

Qualificata al turno principale: Buba Mara (BIH, squadra ospitante)

Nel girone: Blue Magic Dublin (IRL), MFC CIU (GEO), Futsal Club Cardiff (WAL)

Gruppo H

Qualificata al turno principale: AEK Futsal Club (GRE, squadra ospitante)

Nel girone anche: Futsal Club Veszprém (HUN), Sjarmtrollan (NOR), Bolton Futsal Club (ENG)

Guida alle squadre

All'esordio: Bolton (12ª partecipante inglese diversa, meno solo dell'Italia), Borås, Buba Mara, Ljuti Krajišnici, Tallinn BP, Vangölü, Veszprém, Vllaznia, Vrhnika

L'Araz, ex semifinalista, partecipa per la 20ª volta ed è seconda solo al Kairat Almaty; l'Encamp è alla 18ª partecipazione.

Calendario

Turno principale: 28 ottobre–2 novembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 6 novembre

Ottavi di finale (andate e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre

Quarti di finale (andate e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo

Finals: 7 o 8 e 9 o 10 maggio