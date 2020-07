Guida alla fase elite di Coppa UEFA di futsal

L'Ugra Yugorsk campione in carica e le teste di serie FC Dynamo, Kairat Almaty e Inter FS partecipano alla fase elite della Coppa UEFA di futsal, che si svolgerà da mercoledì a domenica e decreterà le quattro qualificate alle final four di aprile.

Tutte le partite della fase elite

Campionati nazionali di futsal: la situazione delle partecipanti

Le vincitrici dei gironi si qualificano per la fase a eliminazione diretta, in calendario l'ultimo fine settimana di aprile. Una delle quattro qualificate verrà designata come squadra ospitante.

Gruppo A (da giovedì a domenica)

Squadre: Kairat Almaty (KAZ, squadra ospitante), Nikars Riga (LVA), Real Rieti (ITA), Feniks (KOS)

Anteprima

Il Kairat, due volte campione, è stato eliminato a questo turno l'anno scorso ma è arrivato alle final four sei volte, cinque da quando è in vigore l'attuale formato della competizione (2006/07). Il Rieti è all'esordio insieme al Feniks, che è la prima squadra kosovara di sempre ed è una delle tre provenienti dalla fase preliminare.



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights L'Ugra vince la finale 2016

Gruppo B(da mercoledì a sabato)

Squadre: Ugra Yugorsk (RUS, campione in carica), Araz Naxçıvan (AZE), Hamburg Panthers (GER), Nacional Zagreb (CRO, squadra ospitante)

Anteprima

L'Ugra ha vinto il torneo all'esordio la scorsa stagione, mentre l'Araz è arrivato terzo nel 2010 e nel 2014. L'Amburgo, proveniente dalla fase preliminare, è la prima squadra tedesca a raggiungere questo turno.

Gruppo C(da mercoledì a sabato)

Squadre: Inter FS (ESP), Ekonomac Kragujevac (SRB), EP Chrudim (CZE), Brezje Maribor (SVN, squadra ospitante)

Anteprima

L'Inter è l'unica squadra ad aver vinto la competizione tre volte ma è stata battuta nella finale dell'anno scorso davanti al suo pubblico, mentre Ekonomac e Chrudim partecipano regolarmente alla fase elite. Quest'ultima, in particolare, ha raggiunto la fase principale per 10 anni consecutivi, disputando un record di 63 partite nel torneo. Il Brezje, per contro, è all'esordio e arriva dalla fase preliminare.

Gruppo D(da giovedì a domenica)

Squadre: FC Dynamo (RUS), Sporting CP (POR, squadra ospitante), Győri ETO (HUN), City'US Târgu Mureş (ROU)

Anteprima

La Dynamo ha vinto la coppa nel 2007 e ha partecipato sei volte alla fase finale, un record. Nella stagione del trionfo ha vinto 5-0 alla fase elite contro lo Sporting, secondo classificato nel 2011. A questo turno, la formazione portoghese ha battuto due volte il Târgu Mureş e il Győr.