Inter ripresa, a Lecce finisce in parità

Lecce-Inter 1-1 (Mancosu 77'; Bastoni 72')

L'Inter non riesce a gestire il vantaggio al Via del Mare e deve accontentarsi di un pareggio in casa del Lecce. Nella prima giornata di ritorno, la squadra di Antonio Conte non va oltre l’1-1 in casa dei Giallorossi salentini, con il vantaggio sulla Lazio che scende a due punti e il gap dalla Juventus che rischia di aumentare dopo il posticipo di questa sera. Al primo gol in Nerazzurro di Alessandro Bastoni, realizzato al 72’, risponde dopo cinque minuti il capitano Marco Mancosu.

L’inizio in Puglia è scoppiettante e Andrea Rispoli, per anticipare Stefano Sensi, costringe subito Gabriel a un non semplice intervento. La risposta dell’Inter è affidata a Romelu Lukaku, che sulla sponda del compagno di reparto Lautaro Martínez manda fuori di pochissimo.

Mancosu sciupa una colossale chance per portare in vantaggio la squadra di Fabio Liverani, dalla parte opposta è annullato un gol a Lukaku per lo scontro con il portiere avversario Gabriel. Le occasioni fioccano, Marcelo Brozović centra un clamoroso palo dopo uno scambio con Lukaku dal limite dell’area, mentre l’arbitro Giacomelli prima assegna il rigore ai padroni di casa per un tocco di mano in area di Stefano Sensi, poi torna sui suoi passi dopo aver rivisto l’azione al VAR.

Nella ripresa Khouma Babacar manda fuori di poco dopo essersi coordinato alla grande dal limite dell’area, poi Samir Handanović blocca a terra la conclusione di Rispoli. Per Gabriel ci sono gli straordinari sui tentativi di Lautaro Martínez e Sensi, ma al 72’ il portiere del Lecce deve capitolare.

Sul cross dalla sinistra di Cristiano Biraghi, Bastoni - in campo da pochi minuti al posto di Diego Godín - anticipa Alessandro Deiola e di testa mette il pallone dove il portiere avversario non può arrivare. Il vantaggio dell’Inter regge però cinque minuti.

Cross di un altro nuovo entrato, Žan Majer, e Mancosu anticipa secco proprio Bastoni: il piatto destro del numero 8 dei salentini non dà scampo ad Handanović. Il Lecce colpisce anche un incrocio dei pali sulla punizione di Filippo Falco, ma la sfida termina 1-1. L’Inter di Conte resta seconda a un punto dalla Juventus, che alle 20.45 riceverà il Parma.



Genoa-Roma ore 18CET