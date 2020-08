Finale di Europa League: Siviglia - Inter

Finale

Venerdì 21 agosto, 21:00 CET

Siviglia - Inter, Colonia

Siviglia (ESP)

Ranking UEFA: 8°

Posizione in campionato: 4° (ultima partita: 19 luglio)

Ultime cinque partite (dalla più recente): VVVVP

Come si è qualificato: vincitore Gruppo A, 1-1 contro il CFR Cluj (gol in trasferta) ai sedicesimi, 2-0 contro la Roma agli ottavi, 1-0 contro i Wolves ai quarti, 2-1 contro Man. United in semifinale

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 6-5 con lo Slavia Praha, dts)

Bilancio in finale: G5 V5 S0 (più recente: 2015/16, V contro Liverpool)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitrice (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Inter (ITA)

Ranking UEFA: 39°

Posizione in campionato: 2° (ultima partita: 1 agosto)

Ultime cinque partite: VVVVV

Come si è qualificata: fase a gironi di UEFA Champions League, 4-1 contro il Ludogorets ai sedicesimi, 2-0 contro il Getafe agli ottavi, 2-1 contro il Leverkusen ai quarti, 5-0 contro lo Shakhtar in semifinale

Scorsa stagione: ottavi di finale (perso 1-0 con l'Eintracht Frankfurt)

Bilancio in semifinale: P7 V4 S3 (più recente: 2001/02, S contro Feyenoord)

Bilancio in finale: G4 V3 S1(più recente: 1997/98, V contro Lazio)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Paolo Menicucci, reporter Inter: più è alta l'asticella, più l'Inter salta in alto. La difesa è solida come una roccia (un solo gol subito nelle ultime otto partite), lo spirito di squadra è quello giusto e l'attacco segna a raffica. Romelu Lukaku va in gol da dieci gare consecutive di UEFA Europa League (record), mentre Lautaro Martínez è tornato alla massima condizione contro lo Shakhtar. Sarà dura battere la squadra di Antonio Conte.

Precedenti

Le squadre non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA.

Siviglia contro squadre italiane

G13 V6 P2 S5 GF13 GS10

Inter contro squadre spagnole

G43 V14 P11 S18 GF47 GS53