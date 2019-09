Confermate le rose di Europa League

Le 48 squadre che prenderanno parte alla fase a gironi di UEFA Europa League hanno ufficializzato le loro rose in vista della prima giornata in programma giovedì 20 settembre. Clicca sul nome di ogni squadra per conoscere le liste complete.

IL PROGRAMMA DELLA FASE A GIRONI

Gruppo A

Sevilla

APOEL

Qarabağ

Dudelange

Gruppo B

Dynamo Kyiv

København

Malmö

Lugano

Gruppo C

Basel

Krasnodar

Getafe

Trabzonspor

Gruppo D

Sporting CP

PSV Eindhoven

Rosenborg

LASK

Gruppo E

Lazio

Celtic

Rennes

CFR Cluj

Gruppo F

Arsenal

Eintracht Frankfurt

Standard Liège

Vitória SC

Gruppo G

Porto

Young Boys

Feyenoord

Rangers

Gruppo H

CSKA Moskva

Ludogorets

Espanyol

Ferencváros

Gruppo I

Wolfsburg

Gent

St-Étienne

Olexandriya

Gruppo J

Roma

Borussia Mönchengladbach

İstanbul Başakşehir

Wolfsberg

Gruppo K

Beşiktaş

Braga

Wolves

Slovan Bratislava

Gruppo L

Manchester United

Astana

Partizan

AZ Alkmaar