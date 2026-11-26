Quinta giornata Europa League: vittorie in rimonta per Milan e Juventus, Bournemouth a punteggio pieno
giovedì 26 novembre 2026
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Nella quinta giornata di UEFA Europa League, il Milan vince in Grecia e la Juventus si impone in casa, mentre il Bournemouth rimane a punteggio pieno.
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Nella quinta giornata di UEFA Europa League, il Milan vince 4-2 in rimonta in Grecia contro l'Olympiacos, mentre la Juventus si impone per 4-1 in casa dopo essere stato sotto contro l'Omonia Nicosia e balza al secondo posto della fase campionato.
Vi raccontiamo le partite della quinta giornata.
Risultati quinta giornata
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva 2-1
Salzburg - Ararat-Armenia 2-0
Viktoria Plzeň - Benfica 4-0
GNK Dinamo - Leverkusen 0-2
Olympiacos - Milan 2-4
Marseille - Levski Sofia 1-0
Union SG - Lech Poznań 2-2
Celta - Bournemouth 1-2
Sparta Praha - AZ Alkmaar 2-4
Crystal Palace - Real Sociedad 2-1
Ferencváros - Celje 0-0
Juventus - Omonia 4-1
N.E.C. Nijmegen - Rennes 3-1
OFI Crete - Anderlecht 1-3
Lyon - Lillestrøm 0-0
Torreense - Celtic 1-2
Sunderland - Jagiellonia 1-1
Hoffenheim - Sturm Graz 3-1
Olympiacos - Milan 2-4
La grande prestazione di Omari Hutchinson permette al Milan di rimontare uno svantaggio di 2-0 e trionfare ad Atene. L’Olympiacos sembra avviato a prolungare la sua serie di imbattibilità nella fase campionato, grazie all’autogol di Mike Maignan (31') nel primo tempo e al raddoppio di Jota Silva (49').
Ma Hutchinson al 56' accorcia le distanze con un tiro a giro dopo una splendida azione in solitaria partita dalla propria metà campo. L'esterno inglese al 63' effettua l'assist del pareggio per Alphadjo Cissé, e si ripete al 71', questa volta servendo Christian Pulišić che porta per la prima volta in vantaggio i rossoneri. Diego Moreira chiude definitivamente i conti nei minuti di recupero fissando il risultato sul 4-2. Per il Milan è la prima vittoria in assoluto in trasferta contro una squadra greca.
Celta - Bournemouth 1-2
Nonostante l'inferiorità numerica per un'espulsione al 23', il Bournemouth ribalta il risultato e rimane a punteggio pieno dopo cinque giornate, diventando solo la quinta squadra a vincere le prime cinque partite in competizioni UEFA.
Il Celta passa in vantaggio con Iago Aspas al 19'. Al 23' Bafodé Diakité viene espulto, ma la squadra pareggia all’inizio del secondo tempo con Álvaro Rodríguez. Il subentrato Rayan completa la rimonta segnando il suo quarto gol della stagione.
Juventus - Omonia 4-1
Lo splendido gol del pareggio di Andrea Cambiaso propizia la larga vittoria della Juventus a Torino. Ľubomír Šatka porta in vantaggio l'Omonia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Cambiaso ristabilisce la parità con una meravigliosa conclusione a giro dalla distanza. Ci pensa poi Jeff Ekhator a trovare la via del gol dall'interno dell'area, consentendo ai bianconeri di chiudere il primo tempo in vantaggio.
Nella ripresa la Juventus prende definitivamente il controllo della partita e allunga con Francisco Conceição, che ribadisce in rete dopo una prima conclusione respinta da Thomas Kaminski. Il poker porta la firma di Jeremie Boga, che sigla il definitivo 4-1 con una potente conclusione dalla distanza che si insacca sotto la traversa.
Il meglio dagli altri campi
- Il Viktoria Plzeň interrompe la serie di vittorie del Benfica con uno schiacciante successo per 4-0. Patrik Hrošovský apre le marcature, poi Prince Adu raddoppia e Christophe Kabongo segna una rete prima e una dopo l’intervallo.
- Il primo gol di Dwight McNeil con la maglia del Crystal Palace regala una vittoria in extremis ai padroni di casa e la prima gioia in panchina a Thomas Frank contro la Real Sociedad. Mamadou Sarr porta avanti gli ospiti a metà ripresa, ma l'espulsione di Jon Martín cambia l'inerzia della partita: Jean-Philippe Mateta firma il pareggio dal dischetto e McNeil, entrato dalla panchina, completa la rimonta.
- Una rete decisiva di Camilo Durán permette al Celtic di superare il Torreense e conquistare la seconda vittoria consecutiva in Europa League. Gli scozzesi passano in vantaggio nelle prime battute grazie a un cross di Jota, deviato nella propria porta da Javi Vázquez, ma Dany Jean ristabilisce la parità. Sono ancora una volta determinanti le mosse di Martin O'Neill dalla panchina: il cross di James Forrest trova la perfetta incornata di Durán, che firma il suo terzo gol nella competizione.
6ª giornata (10 dicembre)
18:45 CET
AZ Alkmaar - Sturm Graz
Ararat-Armenia - N.E.C. Nijmegen
Hapoel Beer-Sheva - Juventus
Jagiellonia - Crystal Palace
Marseille - Celta
Omonia - Celtic
Anderlecht - Hoffenheim
Rennes - GNK Dinamo
21:00 CET
Milan - Sunderland
Bournemouth - Viktoria Plzeň
Leverkusen - Beşiktaş
Salzburg - Sparta Praha
Lech Poznań - Ferencváros
Celje - Olympiacos
Lyon - Union SG
Levski Sofia - Lillestrøm
Real Sociedad - Torreense
Benfica - OFI Crete