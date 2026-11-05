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Quarta giornata UEFA Europa League: la Juventus si impone in trasferta, il Milan cade in casa

giovedì 5 novembre 2026

Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Juventus vince nei Paesi Bassi, mentre il Milan perde a San Siro.

La Juventus ha vinto 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar
La Juventus ha vinto 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar

Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Juventus vince 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar, mentre il Milan perde a San Siro contro il Ferencvaros.

Il riepilogo delle partite di giovedì.

Risultati quarta giornata

Milan - Ferencváros 0-2
Sparta Praha - Bournemouth 1-3
Crystal Palace - Hoffenheim 1-1
Lillestrøm - Viktoria Plzeň 0-1
N.E.C. Nijmegen - Omonia 3-1
Levski Sofia - Jagiellonia 1-0
Real Sociedad - Lyon 1-1
Anderlecht - Salzburg 2-0
Rennes - Olympiacos 0-0
AZ Alkmaar - Juventus 1-2
Leverkusen - Marseille 0-1
Celtic - Beşiktaş 3-2
Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete 0-2
Celta - Union SG 1-2
Torreense - Ararat-Armenia 3-2
Sturm Graz - Celje 2-3
Benfica - Lech Poznań 3-1
Sunderland - GNK Dinamo 0-2

Milan - Ferencváros 0-2

La doppietta di Lenny Joseph ha regalato al Ferencváros una vittoria memorabile a Milano
La doppietta di Lenny Joseph ha regalato al Ferencváros una vittoria memorabile a MilanoGetty Images

Lenny Joseph segna una doppietta, consentendo al Ferencváros di ottenere una storica vittoria a San Siro e rimanere a punteggio pieno.

Il 21enne portiere del Milan Lorenzo Torriani, al suo esordio ufficiale, mantiene inizialmente in partita i padroni di casa compiendo cinque parate sull'attaccante ospite Joseph.

Al 52' però Joseph riesce a sbloccare il risultato, mentre al 66' lo stesso attaccante segna la rete del raddoppio che spegne le velleità di rimonta dei rossoneri

Al 77' gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Bamidele Yusuf, ma il Milan – autore di un solo tiro in porta – non riesce a trarne vantaggio e rimane a quota tre punti dopo quattro partite.

Sparta Praha - Bournemouth 1-3

Il terzo gol stagionale di Rayan ha sancito la vittoria dei Cherries a Praga
Il terzo gol stagionale di Rayan ha sancito la vittoria dei Cherries a PragaGetty Images

Il Bournemouth ribalta il risultato nella ripresa grazie a tre giocatori entrati dalla panchina. Con questo risultato rimane a punteggio pieno nella sua stagione d'esordio in Europa.

I padroni di casa passano in vantaggio al 35' con una splendida azione personale di Ebrima Singhateh, poco dopo il rigore calciato sul palo dal calciatore del Bournemouth, Lewis Cook (30'). La sfida però cambia drasticamente al 35', quando il difensore dello Sparta, Tobias Guddal, viene espulso.

Gli ospiti pareggiano al 57' con un calciatore entrato dalla panchina, Tyler Adams. Due altri giocatori subentrati nella ripresa completano la rimonta nel finale: Evanilson porta in vantaggio il Bournemouth all'81', mentre al 90' Rayan chiude definitivamente la gara segnando il suo terzo gol personale di questa stagione.

Celtic - Beşiktaş 3-2

Camilo Durán del Celtic ha segnato una doppietta
Camilo Durán del Celtic ha segnato una doppiettaSNS Group via Getty Images

Callum Osmand e Camilo Durán entrano dalla panchina e segnano i gol che regalano il successo in rimonta e i primi punti al Celtic in questa edizione di Europa League.

Dopo un primo tempo senza tiri in porta, nella ripresa la partita si accende. I padroni di casa passano in vantaggio al 54' con una ribattuta di Junior Olaitan dopo un rigore sbagliato dallo stesso calciatore.

I subentrati Osmand (62') e Durán (78') portano in vantaggio il Celtic, ma all'86' gli ospiti pareggiano con uno splendido tiro di Orkun Kökçü. A tre minuti dalla fine, Durán sigla la rete della vittoria che manda in estasi i tifosi presenti in Scozia.

Sunderland - GNK Dinamo 0-2

L'esultanza di Luka Stojković della GNK Dinamo
L'esultanza di Luka Stojković della GNK Dinamo Getty Images

Due splendidi gol di Luka Stojković e Dion Beljo mettono fine all'imbattibilità dei Black Cats in questa fase campionato.

Stojković porta in vantaggio gli ospiti al 23' con uno splendido tiro al volo, mentre al 39' Beljo sigla il raddoppio su un assist perfetto del primo marcatore.

Il meglio dagli altri campi

  • Teun Koopmeiners segna al suo ritorno nello stadio della sua ex squadra, consentendo alla Juventus di battere 2-1 l'AZ Alkmaar di suo fratello Peer.
  • Il Benfica batte a Lisbona il Lech Poznań allo scadere e rimane a punteggio pieno.
  • Un bel gol di Corentin Tolisso permette al Lyon di pareggiare 1-1 e lasciare il campo della Real Sociedad con un punto.
  • Daichi Kamada segna il gol del pareggio all’ultimo respiro, consentendo al Crystal Palace, ridotto a dieci uomini, di strappare un punto e impedire all’Hoffenheim di conquistare la sua prima vittoria in competizioni UEFA contro una squadra inglese.

Quinta giornata (26 novembre)

Ore 18:45 CET
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
Salzburg - Ararat-Armenia
Viktoria Plzeň - Benfica
GNK Dinamo - Leverkusen
Olympiacos - Milan
Marseille - Levski Sofia
Union SG - Lech Poznań
Celta - Bournemouth


Ore 21:00 CET
Sparta Praha - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Real Sociedad
Ferencváros - Celje
Juventus - Omonia
N.E.C. Nijmegen - Rennes
OFI Crete - Anderlecht
Lyon - Lillestrøm
Torreense - Celtic
Sunderland - Jagiellonia
Hoffenheim - Sturm Graz

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