Highlights e riepilogo terza giornata Europa League: pari in rimonta per la Juventus, il Milan perde in dieci uomini

Nella terza giornata di UEFA Europa League, la Juventus pareggia in rimonta per 2-2 in casa col Rennes, mentre il Milan perde in dieci uomini per 3-0 in trasferta contro il Bournemouth.

Vi raccontiamo le partite della terza giornata.

Highlights Europa League: Bournemouth - Milan 3-0

La bravura sui calci piazzati aiuta il Bournemouth a battere il Milan e a rimanere a punteggio pieno dopo tre giornate. Justin Kluivert e Marcus Tavernier trasformano due rigori nel primo tempo, uno prima e uno dopo l’espulsione di Mike Maignan, portando i Cherries in vantaggio.

La squadra di Marco Rose mantiene lo stesso ritmo dopo l’intervallo, ma chiude definitivamente la partita solo all'84' con una punizione perfetta di Amine Adli.

Highlights Europa League: Beşiktaş - Crystal Palace 2-2

Beşiktaş e Crystal Palace pareggiano a Istanbul al termine di una partita avvincente e ricca di colpi di scena. I padroni di casa passano in vantaggio con Wilfred Ndidi su un superbo assist di Salih Özcan allo scadere del primo tempo, ma il Palace ribalta il risultato nei primi minuti della ripresa.

Prima pareggiano al 51' con Yeremy Pino e poi al 55' passano in vantaggio con uno straordinario gol di Jean-Philippe Mateta. Il Beşiktaş non ci sta e al 73' trova il pareggio con il subentrato Junior Olaitan. Il risultato rimane sul 2-2 nonostante l’espulsione di Ümit Akdağ quattro minuti più tardi.

Highlights Europa League: Juventus - Rennes 2-2

La Juventus mantiene la sua imbattibilità grazie al rigore trasformato da Nick Woltemade, che ha permette ai bianconeri di strappare un pareggio al Rennes. Dopo aver vinto le prime due partite, i padroni di casa partono subito forte e passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Zeki Çelik su assist di Woltemade.

La risposta del Rennes non si fa attendere e al 15' Musa Al-Taamari segna da distanza ravvicinata pareggiando i conti. Al 43' gli ospiti completano la rimonta col rigore di Boulaye Dia. Nella ripresa la Juve continua a spingere alla ricerca del pari, che puntualmente arriva al 66' col terzo gol di Woltemade in questa edizione.

Highlights Europa League: Lech Poznań - Sunderland 1-1

Il Lech Poznań conquista il suo primo punto dopo il pari col Sunderland. I Black Cats passano in vantaggio al secondo minuto quando l’attaccante ventunenne Timur Tutierov segna di testa su un cross di Nilson Angulo, e sfiorano il raddoppio quando Malick Fofana colpisce il palo.

Dopo due parate in rapida successione di Robin Roefs nella prima frazione di gioco, il Lech Poznań trova il pareggio al 70' con una bella conclusione di Leo Bengtsson. Entrambe le squadre sfiorano il gol prima del fischio finale, ma il risultato resta fermo sull'1-1.

Il meglio dagli altri campi