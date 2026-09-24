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Classifica marcatori Europa League: Tobias Guddal in vetta dopo la prima giornata

giovedì 24 settembre 2026

Il centrale dello Sparta Praha è l'unico ad aver segnato più di un gol nella prima giornata di UEFA Europa League.

L'esultanza di Tobias Guddal per uno dei suoi due gol segnati nella prima giornata
L'esultanza di Tobias Guddal per uno dei suoi due gol segnati nella prima giornata NurPhoto via Getty Images

Tobias Guddal dello Sparta Praha è balzato in vetta alla classifica marcatori della UEFA Europa League 2026/27 dopo la doppietta nel 4-1 della prima giornata in casa dell'Ararat-Armenia.

Classifica marcatori Europa League 2026/27

2 Tobias Guddal (Sparta Praha)

Il difensore norvegese ha segnato le prime due reti della stagione: un colpo di testa al 20’ e una conclusione potente due minuti dopo. In totale, nella prima giornata sono stati segnati 47 gol, ma il norvegese è stato l’unico giocatore a mettere a segno più di una rete.

Pierre-Emerick Aubameyang è invece il miglior marcatore di sempre della competizione con 34 gol (dalla prima giornata alla finale).

I grandi gol di Aubameyang in Europa League
Classifica marcatori completa

Classifica assists Europa League 2026/27

2 Aleix García (Leverkusen)
2 Orkun Kökçü (Beşiktaş)
2 Junior Olaitan (Beşiktaş)
2 Bamidele Yusuf (Ferencváros)

Quattro giocatori hanno fatto due assist nella prima giornata, tra cui due del Beşiktaş, Orkun Kökçü e Junior Olaitan. Con due assist e un gol, Bamidele Yusuf è stato decisivo nella vittoria per 3-1 del Ferencváros in casa del Celtic.

Nelle stagioni precedenti, Rayan Cherki ha realizzato otto assist col Lyon nella stagione 2024/25, mentre Denis Undav dello Stuttgart è stato il miglior assist-man dell'ultima edizione con sei.

Classifica completa assist

Triplette in Europa League 2026/27

Finora nessuno ha segnato una tripletta nell'Europa League 2026/27.

Nelle ultime due stagioni si sono registrate solo cinque triplette in Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang e Radamel Falcao detengono il record assoluto con tre ciascuno, mentre la tripletta di Patson Daka in soli 9 minuti e 34 secondi con la maglia del Leicester nel 2021 rimane la più veloce.

Albo d'oro capocannonieri Europa League (qualificazioni escluse)

2025/26 Igor Jesus (Nottingham Forest), Petar Stanić (Ludogorets) – 7
2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt), Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7
2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10
2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6
2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7
2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7
2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8
2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11
2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8
2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8
2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10
2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8
2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8
2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8
2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12
2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17
2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

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