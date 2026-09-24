Classifica marcatori Europa League: Tobias Guddal in vetta dopo la prima giornata

Tobias Guddal dello Sparta Praha è balzato in vetta alla classifica marcatori della UEFA Europa League 2026/27 dopo la doppietta nel 4-1 della prima giornata in casa dell'Ararat-Armenia.

Classifica marcatori Europa League 2026/27 2 Tobias Guddal (Sparta Praha)

Il difensore norvegese ha segnato le prime due reti della stagione: un colpo di testa al 20’ e una conclusione potente due minuti dopo. In totale, nella prima giornata sono stati segnati 47 gol, ma il norvegese è stato l’unico giocatore a mettere a segno più di una rete.

Pierre-Emerick Aubameyang è invece il miglior marcatore di sempre della competizione con 34 gol (dalla prima giornata alla finale).

I grandi gol di Aubameyang in Europa League

Classifica marcatori completa

Classifica assists Europa League 2026/27

2 Aleix García (Leverkusen)

2 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

2 Junior Olaitan (Beşiktaş)

2 Bamidele Yusuf (Ferencváros)

Quattro giocatori hanno fatto due assist nella prima giornata, tra cui due del Beşiktaş, Orkun Kökçü e Junior Olaitan. Con due assist e un gol, Bamidele Yusuf è stato decisivo nella vittoria per 3-1 del Ferencváros in casa del Celtic.

Nelle stagioni precedenti, Rayan Cherki ha realizzato otto assist col Lyon nella stagione 2024/25, mentre Denis Undav dello Stuttgart è stato il miglior assist-man dell'ultima edizione con sei.

Classifica completa assist

Triplette in Europa League 2026/27

Finora nessuno ha segnato una tripletta nell'Europa League 2026/27.

Nelle ultime due stagioni si sono registrate solo cinque triplette in Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang e Radamel Falcao detengono il record assoluto con tre ciascuno, mentre la tripletta di Patson Daka in soli 9 minuti e 34 secondi con la maglia del Leicester nel 2021 rimane la più veloce.

Albo d'oro capocannonieri Europa League (qualificazioni escluse)

2025/26 Igor Jesus (Nottingham Forest), Petar Stanić (Ludogorets) – 7

2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt), Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9