Classifica marcatori Europa League: Tobias Guddal in vetta dopo la prima giornata
giovedì 24 settembre 2026
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Il centrale dello Sparta Praha è l'unico ad aver segnato più di un gol nella prima giornata di UEFA Europa League.
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Tobias Guddal dello Sparta Praha è balzato in vetta alla classifica marcatori della UEFA Europa League 2026/27 dopo la doppietta nel 4-1 della prima giornata in casa dell'Ararat-Armenia.
Classifica marcatori Europa League 2026/27
2 Tobias Guddal (Sparta Praha)
Il difensore norvegese ha segnato le prime due reti della stagione: un colpo di testa al 20’ e una conclusione potente due minuti dopo. In totale, nella prima giornata sono stati segnati 47 gol, ma il norvegese è stato l’unico giocatore a mettere a segno più di una rete.
Pierre-Emerick Aubameyang è invece il miglior marcatore di sempre della competizione con 34 gol (dalla prima giornata alla finale).
Classifica assists Europa League 2026/27
2 Aleix García (Leverkusen)
2 Orkun Kökçü (Beşiktaş)
2 Junior Olaitan (Beşiktaş)
2 Bamidele Yusuf (Ferencváros)
Quattro giocatori hanno fatto due assist nella prima giornata, tra cui due del Beşiktaş, Orkun Kökçü e Junior Olaitan. Con due assist e un gol, Bamidele Yusuf è stato decisivo nella vittoria per 3-1 del Ferencváros in casa del Celtic.
Nelle stagioni precedenti, Rayan Cherki ha realizzato otto assist col Lyon nella stagione 2024/25, mentre Denis Undav dello Stuttgart è stato il miglior assist-man dell'ultima edizione con sei.
Triplette in Europa League 2026/27
Finora nessuno ha segnato una tripletta nell'Europa League 2026/27.
Nelle ultime due stagioni si sono registrate solo cinque triplette in Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang e Radamel Falcao detengono il record assoluto con tre ciascuno, mentre la tripletta di Patson Daka in soli 9 minuti e 34 secondi con la maglia del Leicester nel 2021 rimane la più veloce.
Albo d'oro capocannonieri Europa League (qualificazioni escluse)
2025/26 Igor Jesus (Nottingham Forest), Petar Stanić (Ludogorets) – 7
2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt), Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7
2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10
2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6
2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7
2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7
2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8
2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11
2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8
2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8
2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10
2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8
2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8
2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8
2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12
2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17
2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9