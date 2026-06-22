Il gol e la tripletta più veloce in Europa League

Chi ha segnato il gol più veloce di sempre in Europa League?

Il centrocampista ceco Jan Sýkora ha segnato il gol più veloce nella storia della UEFA Europa League all'inizio della stagione 2016/17. La sfida della prima giornata a Baku era iniziata da appena 10,69 secondi quando Sýkora ha portato in vantaggio il Liberec – dato ancora più incredibile se si pensa che a battere il calcio d'inizio erano stati i padroni di casa del Qarabağ!

Sýkora ha così battuto il record di ﻿Vitolo, che agli ottavi del 2014/15 aveva segnato il primo gol del Siviglia nel 3-1 sul Villarreal dopo 13,21 secondi. Il precedente record era dell'argentino Ismael Blanco con l'AEK Athens contro il BATE Borisov nella fase a gironi inaugurale (15,19 secondi).

Il gol di Sýkora rimane a pochi centesimi dalla rete più veloce in UEFA Champions League messa a segno da Roy Makay. L'olandese è andato in gol dopo appena 10,12 secondi col Bayern Monaco contro il Real Madrid agli ottavi del 2006/07.

I gol più veloci di Europa League

10.69 Jan Sýkora (Qarabağ - Liberec 2-2) 15/09/2016

12.60 Eljif Elmas (Napoli - Spartak Moskva 2-3) 30/09/2021

13.21 Vitolo (Villarreal - Sevilla 1-3) 12/03/2015

15.19 Ismael Blanco (AEK Athens - BATE Borisov 2-2) 05/11/2009

16.88 Keita Baldé (Ludogorets - Lazio 3-3) 27/02/2014

I gol più veloci di Europa League

Chi ha segnato la tripletta più veloce in Europa League?

Patson Daka ha segnato la tripletta più veloce alla terza giornata della fase a gironi 2021/22 andando in gol tre volte tra il 45' e il 54' col Leicester. L'attaccante dello Zambia ha poi segnato la sua quarta rete personale dopo 25 minuti che è valsa la vittoria in casa dello Spartak Moskva.

Le triplette più veloci in Europa League

9:34 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4) 20/10/2021

10:56 Claudiu Keşerü (FCSB - Aalborg 6-0) 18/09/2014

11:00 Diogo Jota (Wolves - Beşiktaş 4-0 ) 12/12/2019

12:27 Andrej Kramarić (Rijeka - Feyenoord 3-1) 23/10/2014

13:35 Steven Gerrard (Liverpool - Napoli 3-1) 04/11/2010

Guarda Daka segnare la tripletta più veloce in Europa League

Daka è inoltre diventato il quinto giocatore a segnare quattro o più gol in una partita di UEFA Europa League, e il secondo più veloce dopo Willian José, il cui poker è stato messo a segno in 26 minuti con la Real Sociedad in casa del Vardar nel 2017. Aritz Aduriz è l'unico giocatore ad aver segnato cinque gol in una partita di Europa League.

Più gol in una partita di Europa League

5 Aritz Aduriz (Athletic Club - Genk 5-3) 03/11/2016

4 Radamel Falcao (Porto - Villarreal 5-1) 28/04/2011

4 Edinson Cavani (Napoli - Dnipro 4-2) 08/11/2012

4 Willian José (Vardar - Real Sociedad 0-6) 19/10/2017

4 Patson Daka (Spartak Moskva - Leicester 3-4﻿) 20/10/2021