Europa League 2026/27: calendario e risultati della fase campionato
giovedì 17 settembre 2026
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Consulta il calendario e i risultati della fase campionato di Europa League 2026/27.
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La fase campionato dell'edizione 2026/27 di UEFA Europa League è iniziata mercoledì 16 settembre e si concluderà giovedì 28 gennaio 2027.
Calcio d'inizio alle 21:00 se non indicato diversamente; orari CET.
Prima giornata
Mercoledì 16 settembre 2026
Ararat-Armenia - Sparta Praha 1-4
Omonia - Celta 1-0
Milan - Benfica 0-2
Leverkusen - Celje 2-0
Hapoel Beer-Sheva - GNK Dinamo 0-0
Olympiacos - Jagiellonia 2-1
Anderlecht - Lyon 1-2
Sturm Graz - Rennes 0-0
Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
Giovedì 17 settembre 2026
OFI Crete - Hoffenheim 2-0
Levski Sofia - Salzburg 0-1
Beşiktaş - Marseille 4-1
Celtic - Ferencváros 1-3
Crystal Palace - Lech Poznań 4-0
Viktoria Plzeň - Union SG 0-3
Juventus - N.E.C Nijmegen 5-0
Lillestrøm - Torreense 1-2
Real Sociedad - Bournemouth 1-2
Seconda giornata
Giovedì 15 ottobre 2026
Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)
AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
Salzburg - Milan (18:45)
Lech Poznań - Leverkusen (18:45)
Celje - Omonia (18:45)
Lyon - Crystal Palace (18:45)
Union SG - Real Sociedad (18:45)
Torreense - Sunderland (18:45)
Bournemouth - Sturm Graz
Ferencváros - Viktoria Plzeň
GNK Dinamo - Anderlecht
Jagiellonia - Ararat-Armenia
N.E.C. Nijmegen- Levski Sofia
Marseille - Olympiacos
Celta - Juventus
Benfica - Celtic
Rennes - OFI Crete
Hoffenheim - Beşiktaş
Terza giornata
Giovedì 22 ottobre 2026
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)
Ferencváros - Torreense (18:45)
GNK Dinamo - N.E.C. Nijmegen (18:45)
Juventus - Rennes (18:45)
Lech Poznań - Sunderland (18:45)
OFI Crete - Leverkusen (18:45)
Union SG - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
Sturm Graz - Marseille (18:45)
Bournemouth - Milan
Beşiktaş - Crystal Palace
Celtic - Celta
Viktoria Plzeň - Levski Sofia
Jagiellonia - Anderlecht
Lillestrøm - Real Sociedad
Celje - Salzburg
Olympiacos - Sparta Praha
Omonia - Benfica
Hoffenheim - Lyon
Quarta giornata
Giovedì 5 novembre 2026
Milan - Ferencváros (18:45)
Sparta Praha - Bournemouth (18:45)
Crystal Palace - Hoffenheim (18:45)
Lillestrøm - Viktoria Plzeň (18:45)
N.E.C. Nijmegen- Omonia (18:45)
Levski Sofia - Jagiellonia (18:45)
Real Sociedad - Lyon (18:45)
Anderlecht - Salzburg (18:45)
Rennes - Olympiacos (18:45)
AZ Alkmaar - Juventus
Leverkusen - Marseille
Celtic - Beşiktaş
Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete
Celta - Union SG
Torreense - Ararat-Armenia
Sturm Graz - Celje
Benfica - Lech Poznań
Sunderland - GNK Dinamo
Quinta giornata
Giovedì 26 novembre 2026
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
Salzburg - Ararat-Armenia (18:45)
Viktoria Plzeň - Benfica (18:45)
GNK Dinamo - Leverkusen (18:45)
Olympiacos - Milan (18:45)
Marseille - Levski Sofia (18:45)
Union SG - Lech Poznań (18:45)
Celta - Bournemouth (18:45)
Sparta Praha - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Real Sociedad
Ferencváros - Celje
Juventus - Omonia
N.E.C. Nijmegen- Rennes
OFI Crete - Anderlecht
Lyon - Lillestrøm
Torreense - Celtic
Sunderland - Jagiellonia
Hoffenheim - Sturm Graz
Sesta giornata
Giovedì 10 dicembre 2026
AZ Alkmaar - Sturm Graz (18:45)
Ararat-Armenia - N.E.C. Nijmegen (18:45)
Hapoel Beer-Sheva - Juventus (18:45)
Jagiellonia - Crystal Palace (18:45)
Marseille - Celta (18:45)
Omonia - Celtic (18:45)
Anderlecht - Hoffenheim (18:45)
Rennes - GNK Dinamo (18:45)
Milan - Sunderland
Bournemouth - Viktoria Plzeň
Leverkusen - Beşiktaş
Salzburg - Sparta Praha
Lech Poznań - Ferencváros
Celje - Olympiacos
Lyon - Union SG
Levski Sofia - Lillestrøm
Real Sociedad - Torreense
Benfica - OFI Crete
Settima giornata
Giovedì 21 gennaio 2027
Beşiktaş - Union SG (18:45)
Ararat-Armenia - Celje (18:45)
Ferencváros - Juventus (18:45)
Jagiellonia - Lyon (18:45)
Lillestrøm - Bournemouth (18:45)
N.E.C. Nijmegen- Benfica (18:45)
Olympiacos - Hoffenheim (18:45)
Real Sociedad - Viktoria Plzeň (18:45)
Sturm Graz - OFI Crete (18:45)
AZ Alkmaar - GNK Dinamo
Leverkusen - Salzburg
Celtic - Marseille
Crystal Palace - Sparta Praha
Hapoel Beer-Sheva - Celta
Lech Poznań - Torreense
Levski Sofia - Milan
Anderlecht - Sunderland
Rennes - Omonia
Ottava giornata
Giovedì 28 gennaio 2027
Milan - Ararat-Armenia
Sparta Praha - Rennes
Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva
Salzburg - Crystal Palace
Viktoria Plzeň - Jagiellonia
GNK Dinamo - Sturm Graz
Juventus - Real Sociedad
Celje - N.E.C. Nijmegen
OFI Crete - Lech Poznań
Marseille - Anderlecht
Lyon - Leverkusen
Omonia - Beşiktaş
Union SG - Celtic
Celta - Lillestrøm
Torreense - Olympiacos
Benfica - AZ Alkmaar
Sunderland - Levski Sofia
Hoffenheim - Ferencváros