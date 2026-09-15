Leadership, mentalità vincente ed esperienza europea: ecco Gonçalo Ramos

Alla vigilia del debutto in UEFA Europa League, Gonçalo Ramos, grande acquisto dell'estate rossonera, racconta a UEFA le sue prime settimane al Milan e le ragioni che lo hanno portato a scegliere il club. Dal peso della numero 9 alla voglia di conquistare trofei, passando per l’incontro con Luka Modrić e l’influenza di Zlatan Ibrahimović, il portoghese parla di ambizioni, responsabilità e mentalità vincente.

UEFA: Hai appena iniziato una nuova avventura al Milan. Cosa ti ha convinto a scegliere questo club? La sua storia, i compagni, il progetto o il modo di lavorare dell’allenatore?

Ramos: La dimensione del Milan è stata sicuramente un fattore importante, ma per me contano molto anche la filosofia calcistica dell’allenatore e il progetto del club per i prossimi anni. Ho sentito che il Milan credeva in me e voleva che facessi parte della squadra: è stata una delle ragioni principali per cui ho scelto di venire qui.

UEFA: Hai parlato dell’allenatore, che è portoghese come te. Com’è stato lavorare con lui in questi primi giorni e mesi?

Ramos: È stato molto positivo e, in un certo senso, anche semplice perché abbiamo un modo simile di intendere il calcio. Il fatto di parlare entrambi portoghese ci aiuta a capirci meglio e a trasmettere più facilmente i messaggi alla squadra. Credo che questo possa essere un aspetto importante nel corso della stagione.

Gol classici del Milan in Europa League

UEFA: Indossare la numero 9 del Milan, una maglia che ha una storia leggendaria, porta con sé una responsabilità particolare?

Ramos: È una maglia “pesante” da indossare, ma soprattutto sono orgoglioso di averla ricevuta. Il fatto che il club mi abbia affidato una maglia così leggendaria dimostra la fiducia che ripone in me. È una grande responsabilità, che affronto con orgoglio e determinazione per rappresentare al meglio il Milan.

Il n.9 sulle spalle di Gonçalo Ramos AC Milan via Getty Images

UEFA: Il Milan ha avuto alcuni degli attaccanti più grandi della storia. Da bambino guardavi giocatori come Inzaghi, Shevchenko e Crespo? E chi è stato il tuo principale modello d’ispirazione?

Ramos: Conosco tutti quei grandi attaccanti, ma quello che ho seguito maggiormente durante la sua carriera e che considero una delle mie più grandi fonti d’ispirazione è Zlatan Ibrahimović. Mi è sempre piaciuto e ho cercato di riprodurre alcuni dei suoi gesti in campo. È un modello per me e il fatto che abbia giocato nel Milan lo rende ancora più speciale.

UEFA: Sei famoso anche per riuscire a segnare nei momenti importanti, ad esempio, il primo rigore nella finale di Champions League. La forza mentale è una delle tue qualità migliori?

Ramos: Sì, credo di sì. Essere sempre preparato, credere nel lavoro e nelle mie capacità è una delle mie qualità. È successo così tante volte che non può essere solo fortuna: credo sia qualcosa che mi definisce e che ci si può aspettare da me, una mentalità forte e la capacità di non arrendermi mai. Spero di poter aiutare la squadra segnando ancora gol importanti, magari anche all’ultimo minuto.

UEFA: In due anni al Paris Saint-Germain hai vinto moltissimi trofei. Qual è la lezione più importante che hai imparato lì e che vuoi portare con te al Milan?

Ramos: Ho imparato molto, dentro e fuori dal campo, dal mio allenatore Luis Enrique e da alcuni dei calciatori più forti del mondo che giocano per il Paris. Quello che posso portare qui è parte di ciò che ho imparato con loro, cercando di trasmettere lo stesso spirito vincente e di aiutare la squadra con questa mentalità. Vogliamo vincere, non siamo qui solo per giocare: vogliamo vincere tutte le competizioni. Sono qui per portare questa fame e cercare di trasmettere la mentalità vincente che sento di avere.

UEFA: Parlando di grandi campioni, al Milan hai incontrato Luka Modrić, qual è stata la tua prima impressione nel giocare con lui?

Ramos: È difficile descriverlo a parole: è un giocatore davvero speciale. Dopo essermi allenato e aver giocato con lui, ho raccontato a tutti che è ancora più speciale di quanto pensassi. La sua qualità è incredibile e tutta la sua carriera dimostra quanto significhi per il calcio. È un onore averlo in squadra e nello spogliatoio: impariamo da lui ogni giorno e possiamo goderci tutto ciò che porta al gruppo.

UEFA: Quali sono le vostre ambizioni per la stagione, sia in campionato sia in UEFA Europa League? Il Milan ha un forte DNA europeo: quanto è importante per voi essere protagonisti anche in Europa?

Ramos: Credo che abbiamo le qualità per vincere ogni competizione a cui partecipiamo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, concentrandoci su ogni partita senza pensare troppo lontano. Costruiremo il nostro percorso, acquisiremo fiducia e continueremo a lavorare duramente: può essere una stagione molto positiva e possiamo arrivare alla fine sorridendo.