Il punto sulla 1ª giornata di Europa League: Milan-Benfica, e sfide impegnative per Sunderland e Celtic

Milan, Benfica, Juventus, Celtic e Marseille sono tra le protagoniste più attese di questa edizione ma, come ogni anno, non mancheranno sorprese e squadre rivelazione.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti della prima giornata di UEFA Europa League in programma mercoledì 16, giovedì 17.

Dove guardare l'Europa League

Guida alle partite

• Il Milan ha battuto il Benfica nelle finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990; l’ex centrocampista delle Aquile, Ruben Amorim, ha ora il compito di garantire che la squadra di Serie A mantenga la sua imbattibilità contro gli ospiti (4 vittorie, 2 pareggi).

• Il Sunderland torna a giocare in Europa per la prima volta dal 1973 e, sulla carta, i numeri sono dalla sua parte; l'AZ Alkmaar, infatti, ha perso tutte e 11 le precedenti partite disputate in Inghilterra, anche se ha iniziato la nuova stagione alla grande.

• Eliminato dal LASK ai tempi supplementari nel turno di spareggio di Champions League, il Celtic di Martin O’Neill ha un compito arduo nella prima giornata contro i campioni d’Ungheria del Ferencváros, che hanno vissuto due ottime stagioni recenti sotto la guida dell’ex Bhoy, Robbie Keane.

• Vincenzo Italiano ha portato la Fiorentina a due finali di Conference League e adesso, da allenatore del Beşiktaş, sogna in grande; contro il Marseille non sarà facile dato che sotto la guida del nuovo allenatore Bruno Génésio, sembra aver trovato la strada giusta.

Statistica della settimana Sei squadre (Bournemouth, Ararat-Armenia, Lillestrøm, OFI Creta, Torreense e Sunderland) fanno il loro esordio nella fase campionato di una competizione UEFA nella prima giornata, con 22 nazioni rappresentate nell’Europa League di questa stagione.

Patrik Walemark in azione a febbraio in Conference League UEFA via Getty Images

Osservato speciale: Patrik Walemark (Lech Poznań)

Accostato in estate a Celtic e Copenaghen, oltre che ad altre squadre, l’esterno svedese è Walemark è stato cercato da tante squadre grazie alla sua straordinaria vena realizzativa nelle qualificazioni alla competizione. Giocatore mancino che ama agire sulla fascia destra, il 24enne ex giocatore del Feyenoord ha segnato sei gol in sei partite di qualificazione con i campioni di Polonia e punta a lasciare nuovamente il segno quando la sua squadra scenderà in campo in trasferta contro il Crystal Palace, vincitore della Conference League.

L'esultanza di Alex Scott del Bournemouth dopo un gol in Premier League AFP via Getty Images

Il club sotto i riflettori: Bournemouth

Da un'elegante cittadina balneare sulla costa meridionale dell'Inghilterra, i Cherries fanno il loro esordio in Europa contro la Real Sociedad nella prima giornata, dopo essersi qualificati direttamente alla fase campionato grazie al sesto posto in Premier League, risultato che è valso all'ex allenatore Andoni Iraola il trasferimento al Liverpool. L'esperto tecnico tedesco Marco Rose guiderà la squadra in questa avventura europea, col centrocampista Alex Scott che ha dichiarato: "Sarà una grandissima sfida, ma siamo tutti pronti ad affrontarla".