Mario Gila: il nuovo leader della difesa rossonera si prepara al debutto in Europa

Mario Gila, uno dei grandi colpi del mercato estivo del Milan, ha già preso in mano le redini della difesa Rossonera ed è pronto a debuttare in Europa League. In questa esclusiva UEFA racconta il suo percorso, la sua crescita come calciatore e di come sia importante avere a fianco grandi calciatori ed allenatori per coltivare una mentalità vincente.

Gol classici del Milan in Europa League

UEFA: Sei cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e ora sei al Milan. Come ti senti?

Gila: Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso. Ora non vedo l’ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui.

UEFA: Quanto sarà importante per te al Milan l’esperienza maturata alla Lazio? Cosa hai imparato in questi anni?

Gila: Ho imparato soprattutto nei momenti difficili, che mi hanno aiutato a maturare e a diventare un giocatore più forte. Alla Lazio ho vissuto momenti belli e brutti, ma le difficoltà mi hanno insegnato più di ogni altra cosa e mi hanno tenuto con i piedi per terra. Ogni allenatore che ho avuto, da Sarri a Tudor e Baroni, mi ha lasciato qualcosa. Oggi sono al Milan anche grazie a tutto quello che ho vissuto alla Lazio e al Real Madrid.

Mario Gila in azione con la maglia del Milan AC Milan via Getty Images

UEFA: Il Milan ha una grande tradizione di difensori. Maldini, Nesta, Baresi: sono sempre stati dei modelli per te?

Gila: Da piccolo guardavo molto calcio, ma non ero ancora consapevole dell’importanza di quella squadra del Milan. Crescendo ho iniziato a conoscere meglio quei giocatori e Maldini mi ha sempre colpito: per me è il miglior difensore centrale di sempre. Anche Nesta e Baresi sono stati dei modelli. Quando arrivi al Milan, hai un’immagine molto chiara di cosa significhi essere un difensore in questo club.

UEFA: Parlando di leggende, hai ritrovato Luka Modrić, che avevi conosciuto al Real Madrid. Cosa significa oggi giocare al suo fianco?

Gila: È sorprendente pensare di essere oggi compagno di squadra di una figura così importante. Con il passare del tempo ti rendi conto che stai realizzando i tuoi sogni, giocando al fianco di persone che hai conosciuto da bambino. È un onore giocare con lui, imparare da lui e parlargli. È una persona incredibilmente umile e penso che possa aiutarmi molto, sia personalmente che come squadra.

UEFA: La sua mentalità è contagiosa: vedere un campione come lui lavorare così duramente spinge anche voi a seguirne l’esempio?

Gila: Dopo una carriera come la sua, continua a correre per ogni pallone e a dare tutto in ogni giocata. È una mentalità molto positiva, ed è quella giusta per raggiungere i grandi traguardi che ha raggiunto. Puoi vincere o perdere, ma l’intenzione di dare tutto deve esserci sempre.

UEFA: Che impressione ti ha fatto Rúben Amorim e il suo modo di intendere il calcio?

Gila: È un allenatore che chiede molto alla squadra e ai giocatori e penso possa portare tante cose positive. Ha uno stile di gioco molto aggressivo e una mentalità molto europea, in linea con il calcio moderno. Lo vediamo nelle nostre partite: vogliamo essere aggressivi, vincere e recuperare il pallone nella trequarti offensiva. Inoltre è molto vicino ai giocatori, e questo è importante.

UEFA: con uno stile di gioco così offensivo, quanto è difficile per un difensore giocare con una linea così alta?

Gila: È difficile perché tutto si riduce all’ultimo centimetro, all’ultimo millimetro. Devi essere molto attento nelle coperture e sul tuo avversario. Ma se lavoriamo bene con la linea alta, siamo coordinati e comunichiamo, possiamo permettere alla squadra di giocare molto alta e aiutarla anche in fase difensiva.

UEFA: Il Milan ha un DNA europeo, ma non ha mai vinto l’Europa League. Quanto è importante per te puntare a vincere questa competizione?

Gila: È molto importante, perché dobbiamo puntare a vincere ogni competizione a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla. Aggiungere un altro trofeo europeo alla bacheca del Milan sarebbe qualcosa di bellissimo.