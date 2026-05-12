Il Trophy Tour ufficiale by FlixBus della UEFA Europa League e UEFA Conference League, si conclude a Birmingham

Il Trophy Tour ufficiale by FlixBus della UEFA Europa League e UEFA Conference League, si è concluso venerdì a Birmingham, dove i trofei sono stati esposti a Victoria Square.

Dopo il successo dell’Aston Villa, che giovedì si è qualificato per la finale di Europa League, i tifosi si sono radunati nel pomeriggio e in serata per festeggiare il calcio europeo e ammirare i trofei da vicino.

Trasformando il centro di Birmingham in una vivace fan zone, FlixBus e UEFA hanno unito calcio, musica e viaggi attraverso l'esperienza "Out of Office, Into Europe". I tifosi hanno avuto l'opportunità di scattare foto memorabili con i trofei e partecipare a una serie di sfide interattive ispirate al calcio e alla musica, che hanno rispecchiato il ricco patrimonio culturale e musicale della città.

L'ambasciatore ufficiale, Robert Pirès, ha aggiunto un tocco di glamour all'evento, incontrando i tifosi, posando per le foto e creando momenti memorabili per i tifosi durante tutta la giornata.

L'ambasciatore ufficiale Robert Pirès in posa con i trofei Flixbus

L'evento ha visto anche esibizioni musicali dal vivo, che hanno celebrato l'influenza di Birmingham sulla scena musicale britannica e hanno contribuito a creare un'atmosfera festosa a Victoria Square.

La tappa di Birmingham è stato il capolinea del "Trophy Tour" ufficiale dell'UEFA Europa League e della UEFA Conference League, organizzato da FlixBus in tutta Europa, dopo gli eventi di Lione e Bologna.

I trofei ora si separeranno per raggiungere le sedi delle finali di Europa League e Conference League, rispettivamente a Istanbul e Lipsia.