Il Trophy Tour ufficiale della UEFA Europa League e UEFA Conference League, presentato da FlixBus, fa tappa a Bologna

Sabato, il Trophy Tour ufficiale della UEFA Europa League e UEFA Conference League, presentato da FlixBus, ha celebrato il calcio europeo a Bologna esponendo di due iconici trofei nel cuore della città, in Piazza XX Settembre.

Famosa in tutto il mondo per la sua storia e la sua ottima cucina, Bologna ha offerto una cornice esclusiva che ha saputo unire calcio e cultura. I tifosi sono accorsi per ammirare da vicino i trofei dell'Europa League e della Conference League e scattare foto memorabili con due tra i premi più ambiti del calcio.

L'evento ha proposto una serie di sfide coinvolgenti che univano le abilità calcistiche e un omaggio al patrimonio culinario della città. I partecipanti si sono cimentati in una lotteria dei rigori della pasta, mettendo alla prova la loro precisione mirando a pentole, mentre altri hanno dimostrato la loro maestria in una gara ispirata alle tecniche tradizionali di preparazione dei tortellini.

Un'altra prova era la sfida dei colpi di testa, che richiedeva ai giocatori di colpire il pallone ufficiale a un'altezza difficile. I punteggi di tutte le attività sono stati sommati per determinare i migliori giocatori della giornata.

Il vincitore si è aggiudicato un premio straordinario: i biglietti per le semifinali e le finali di Europa League e Conference League, per vivere le due competizioni nelle loro fasi decisive. Altri premi e merchandising esclusivo hanno regalato un'esperienza memorabile a tutti i partecipanti.

Ivan Rakitić, vincitore dell'Europa League, ha impreziosito l'evento con la sua presenza, incontrando i tifosi e firmando autografi su Polaroid per regalare un ricordo indelebile.

Ambientata in una delle città italiane più importanti dal punto di vista culturale, la tappa di Bologna ha messo in luce l'obiettivo del Trophy Tour: avvicinare l'Europa League e la Conference League ai tifosi, celebrando al tempo stesso l'identità e le tradizioni uniche di ogni città.