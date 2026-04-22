UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Il Trophy Tour ufficiale della UEFA Europa League e UEFA Conference League, presentato da FlixBus, fa tappa a Bologna

mercoledì 22 aprile 2026

Il tour ufficiale dei trofei della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, sponsorizzato da FlixBus, ha visitato Bologna sabato.

I due trofei in Piazza XX Settembre
I due trofei in Piazza XX Settembre

Sabato, il Trophy Tour ufficiale della UEFA Europa League e UEFA Conference League, presentato da FlixBus, ha celebrato il calcio europeo a Bologna esponendo di due iconici trofei nel cuore della città, in Piazza XX Settembre.

Famosa in tutto il mondo per la sua storia e la sua ottima cucina, Bologna ha offerto una cornice esclusiva che ha saputo unire calcio e cultura. I tifosi sono accorsi per ammirare da vicino i trofei dell'Europa League e della Conference League e scattare foto memorabili con due tra i premi più ambiti del calcio.

L'evento ha proposto una serie di sfide coinvolgenti che univano le abilità calcistiche e un omaggio al patrimonio culinario della città. I partecipanti si sono cimentati in una lotteria dei rigori della pasta, mettendo alla prova la loro precisione mirando a pentole, mentre altri hanno dimostrato la loro maestria in una gara ispirata alle tecniche tradizionali di preparazione dei tortellini.

Un'altra prova era la sfida dei colpi di testa, che richiedeva ai giocatori di colpire il pallone ufficiale a un'altezza difficile. I punteggi di tutte le attività sono stati sommati per determinare i migliori giocatori della giornata.

Il vincitore si è aggiudicato un premio straordinario: i biglietti per le semifinali e le finali di Europa League e Conference League, per vivere le due competizioni nelle loro fasi decisive. Altri premi e merchandising esclusivo hanno regalato un'esperienza memorabile a tutti i partecipanti.

Ivan Rakitić, vincitore dell'Europa League, ha impreziosito l'evento con la sua presenza, incontrando i tifosi e firmando autografi su Polaroid per regalare un ricordo indelebile.

Ambientata in una delle città italiane più importanti dal punto di vista culturale, la tappa di Bologna ha messo in luce l'obiettivo del Trophy Tour: avvicinare l'Europa League e la Conference League ai tifosi, celebrando al tempo stesso l'identità e le tradizioni uniche di ogni città.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 22 aprile 2026

Scelti per te

Il Trophy Tour è pronto a partire
Live 03/03/2026

Il Trophy Tour è pronto a partire

Il Trophy Tour ufficiale di UEFA Europa League e UEFA Conference League si concluderà nelle città ospitanti delle finali, ovvero Istanbul e Lipsia.
Il Trophy Tour fa tappa a Lione
Live 24/03/2026

Il Trophy Tour fa tappa a Lione

Il tour ufficiale dei trofei della UEFA Europa League e della UEFA Conference League si è fermato nella capitale gastronomica francese.