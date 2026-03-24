Lione, capitale gastronomica e importante centro cinematografico francese, ha avuto il piacere di ospitare un grande evento: il 20 marzo, un FlixBus con la livrea speciale dedicata alla UEFA Europa League e alla UEFA Conference League ha trasportato i trofei delle due competizioni per una sosta di quattro ore presso il centro commerciale La Part-Dieu.

I tifosi hanno avuto un'occasione straordinaria per ammirare da vicino alcuni dei trofei più prestigiosi del calcio per club.

Il trofeo è stato il fulcro di un mini festival dedicato ai tifosi, che hanno partecipato a una serie di sfide speciali. Ad esempio, si sono trasformati nei loro supereroi del grande schermo, dimostrando precisione, equilibrio e abilità con il pallone: i più bravi sono stati premiati sul campo da calcio FlixBus.

I partecipanti, inoltre, sono stati invitati a scattarsi un selfie con i trofei in modo più che consono per Lione, capitale francese degli effetti speciali: un programma permetteva loro di aggiungere effetti spettacolari alle foto, rendendo ancora più memorabile l'incontro con due dei trofei più prestigiosi del calcio per club.

Situata in posizione strategica nella Francia orientale, non lontano dal confine con la Svizzera e l'Italia, Lione è il secondo hub FlixBus più trafficato della Francia, con collegamenti diretti verso centinaia di destinazioni nazionali e internazionali. Ogni anno, milioni di passeggeri scelgono FlixBus per un viaggio a lunga percorrenza da Lione, mentre i collegamenti con l'aeroporto locale collocano la stazione FlixBus della città al centro di una vivace rete di trasporti.

Lione, città del Festival delle Luci, può anche essere considerata il principale centro culinario di Francia ed è anche famosa per il suo contributo al cinema francese. È inoltre una delle culle del calcio nazionale: l'Olympique Lyonnais ha vinto sette campionati dall'inizio degli anni 2000, mentre l'OL Lyonnes è la squadra femminile di maggior successo della sua generazione con 18 titoli nazionali e otto coppe europee.