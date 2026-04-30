Braga - Freiburg 2-1, andata semifinale Europa League: Mario Dorgeles segna la rete della vittoria al 92'
giovedì 30 aprile 2026
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Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Braga batte il Freiburg all'ultimo respiro grazie al gol di Mario Dorgeles nei minuti di recupero.
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Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Braga vince 2-1 contro il Freiburg grazie al gol di Mario Dorgeles nei minuti di recupero.
Key moments
8' Demir Ege Tıknaz porta in vantaggio il Braga
16' Grifo segna il gol del pari
45' Atubolu respinge il rigore di Zalazar
64' Horníček para il tiro di Eggestein
90' +2' Dorgeles segna il gol della vittoria
Cronaca della partita
Il Braga, che in casa aveva segnato tre dei suoi cinque gol nella fase a eliminazione diretta nei primi 16 minuti, sblocca il risultato dopo 8 minuti con Demir Ege Tıknaz su un traversone preciso di Victor Gómez.
Dopo soli otto minuti, il capitano Vincenzo Grifo sigla la rete del pareggio (terzo gol in quattro partite di Europa League) su assist di Jan-Niklas Beste dopo una bella azione sulla corsia destra.
Dopo aver subito il pareggio, i padroni di casa, già decimati dagli infortuni, perdono al 25' Ricardo Horta (autore di quattro reti in questa edizione) per infortunio. Allo scadere del primo tempo, una superba parata di Noah Atubolu impedisce ai padroni di casa di passare in vantaggio.
Al 64', il nazionale tedesco Under 21 Atubolu respinge in tuffo il potente rigore di Rodrigo Zalazar lasciando il risultato in pareggio. Ma quando la partita sembrava ormai chiusa sul pareggio, Mario Dorgeles (entrato al posto di Horta) segna al 92' la rete della vittoria da distanza ravvicinata dopo una respinta di Atubolu su un tiro di Vitor Carvalho.
Le formazioni
Braga: Horníček; Victor Gómez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar (Navarro 72'), Pau Victor, Horta (Dorgeles 25')
Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki (Höler 81'), Grifo (Scherhant 81'); Matanović
Prossima partita
Il ritorno si giocherà in Germania giovedì 7 maggio. La vincitrice si qualificherà alla finale di Istanbul che si giocherà 13 giorni dopo.