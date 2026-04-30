UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Braga - Freiburg 2-1, andata semifinale Europa League: Mario Dorgeles segna la rete della vittoria al 92'

giovedì 30 aprile 2026

Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Braga batte il Freiburg all'ultimo respiro grazie al gol di Mario Dorgeles nei minuti di recupero.

L'esultanza di Mario Dorgeles dopo il gol della vittoria dello Sporting contro il Freiburg nei minuti di recupero
L'esultanza di Mario Dorgeles dopo il gol della vittoria dello Sporting contro il Freiburg nei minuti di recupero AFP via Getty Images

Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Braga vince 2-1 contro il Freiburg grazie al gol di Mario Dorgeles nei minuti di recupero.

Key moments

8' Demir Ege Tıknaz porta in vantaggio il Braga
16' Grifo segna il gol del pari
45' Atubolu respinge il rigore di Zalazar
64' Horníček para il tiro di Eggestein
90' +2' Dorgeles segna il gol della vittoria

Cronaca della partita

Il Braga, che in casa aveva segnato tre dei suoi cinque gol nella fase a eliminazione diretta nei primi 16 minuti, sblocca il risultato dopo 8 minuti con Demir Ege Tıknaz su un traversone preciso di Victor Gómez.

Dopo soli otto minuti, il capitano Vincenzo Grifo sigla la rete del pareggio (terzo gol in quattro partite di Europa League) su assist di Jan-Niklas Beste dopo una bella azione sulla corsia destra.

Dopo aver subito il pareggio, i padroni di casa, già decimati dagli infortuni, perdono al 25' Ricardo Horta (autore di quattro reti in questa edizione) per infortunio. Allo scadere del primo tempo, una superba parata di Noah Atubolu impedisce ai padroni di casa di passare in vantaggio.

Al 64', il nazionale tedesco Under 21 Atubolu respinge in tuffo il potente rigore di Rodrigo Zalazar lasciando il risultato in pareggio. Ma quando la partita sembrava ormai chiusa sul pareggio, Mario Dorgeles (entrato al posto di Horta) segna al 92' la rete della vittoria da distanza ravvicinata dopo una respinta di Atubolu su un tiro di Vitor Carvalho.

La cronaca di Braga - Freiburg 2-1

Le formazioni

Braga: Horníček; Victor Gómez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar (Navarro 72'), Pau Victor, Horta (Dorgeles 25')

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki (Höler 81'), Grifo (Scherhant 81'); Matanović

Prossima partita

Il ritorno si giocherà in Germania giovedì 7 maggio. La vincitrice si qualificherà alla finale di Istanbul che si giocherà 13 giorni dopo.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 30 aprile 2026

Scelti per te

Riepilogo andata semifinale: Chris Wood regala la vittoria al Forest
Live 30/04/2026

Riepilogo andata semifinale: Chris Wood regala la vittoria al Forest

Nell'andata della semifinale, il Nottingham Forest batte per 1-0 l'Aston Villa grazie al rigore di Chris Wood.
Ribilanciamento del posto riservato alla vincitrice dell'Europa League
Live 27/04/2026

Ribilanciamento del posto riservato alla vincitrice dell'Europa League

Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League 2025/26 si è già qualificata alla UEFA Champions League 2026/27 attraverso il piazzamento nel proprio campionato?
Classifica marcatori: Igor Jesus e Stanić in vetta
Live 17/04/2026

Classifica marcatori: Igor Jesus e Stanić in vetta

Igor Jesus del Nottingham Forest e Petar Stanić del Ludogorets sono in testa alla classifica marcatori.
Dove si gioca la finale 2026?
Live 11/06/2025

Dove si gioca la finale 2026?

Il Beşiktaş Park di Istanbul ospiterà la finale del 2026, mercoledì 20 maggio 2026.