Nottingham Forest - Aston Villa 1-0, andata semifinale Europa League: Chris Wood regala la vittoria al Forest
giovedì 30 aprile 2026
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Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest batte per 1-0 l'Aston Villa grazie al rigore di Chris Wood.
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Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest vince 1-0 contro l'Aston Villa grazie al rigore di Chris Wood.
Momenti chiave
28' Ortega devia con la punta delle dita un tiro a giro di Rogers
33' Martínez respinge sulla linea di porta il tiro di Igor Jesus
57' Ortega para il tiro di Watkins
71' Wood segna su rigore dopo un tocco di mani in area di Digne
La partita in breve
Dopo una prima fase di studio, il Forest rompe gli indugi e crea le prime occasioni da gol: prima il colpo di testa di Morgan Gibbs-White esce di poco a lato, e poco dopo Elliot Anderson calcia sopra la traversa.
L'Aston Villa reagisce e va vicino al gol con un bel tiro a giro di Morgan Rogers che viene respinto da Stefan Ortega. Alla mezz'ora, Emiliano Martínez para sulla linea un tiro di Igor Jesus.
Nella ripresa, Ortega para un tiro improvviso di Ollie Watkins al termine di una bella azione corale. Ma quando la partita sembra incanalata verso il pareggio, il Forest segna il gol della vittoria con un calcio di rigore di Wood dopo un tocco di mano di Lucas Digne in area.
Formazioni
Nottingham Forest: Ortega; Aina (Abbott 75'), Milenković, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus (Yates 90'); Wood
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (Douglas Luiz 78'); McGinn (Sancho 79'), Tielemans, Onana (Bogarde 55'), Buendia (Maatsen 79'); Rogers, Watkins
Prossima partita
Il ritorno si giocherà al Villa Park giovedì 7 maggio. La vincente si qualificherà alla finale di Istanbul in programma dopo 13 giorni.