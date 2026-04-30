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Nottingham Forest - Aston Villa 1-0, andata semifinale Europa League: Chris Wood regala la vittoria al Forest

giovedì 30 aprile 2026

Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest batte per 1-0 l'Aston Villa grazie al rigore di Chris Wood.

L'esultanza di Chris Wood dopo il rigore della vittoria del Forest contro l'Aston Villa
L'esultanza di Chris Wood dopo il rigore della vittoria del Forest contro l'Aston Villa UEFA via Getty Images

Nell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest vince 1-0 contro l'Aston Villa grazie al rigore di Chris Wood.

Momenti chiave

28' Ortega devia con la punta delle dita un tiro a giro di Rogers
33' Martínez respinge sulla linea di porta il tiro di Igor Jesus
57' Ortega para il tiro di Watkins
71' Wood segna su rigore dopo un tocco di mani in area di Digne

La partita in breve

Dopo una prima fase di studio, il Forest rompe gli indugi e crea le prime occasioni da gol: prima il colpo di testa di Morgan Gibbs-White esce di poco a lato, e poco dopo Elliot Anderson calcia sopra la traversa.

L'Aston Villa reagisce e va vicino al gol con un bel tiro a giro di Morgan Rogers che viene respinto da Stefan Ortega. Alla mezz'ora, Emiliano Martínez para sulla linea un tiro di Igor Jesus.

Igor Jesus si volta incredulo dopo che Emiliano Martínez ha parato il suo tiro sulla linea
Igor Jesus si volta incredulo dopo che Emiliano Martínez ha parato il suo tiro sulla lineaGetty Images

Nella ripresa, Ortega para un tiro improvviso di Ollie Watkins al termine di una bella azione corale. Ma quando la partita sembra incanalata verso il pareggio, il Forest segna il gol della vittoria con un calcio di rigore di Wood dopo un tocco di mano di Lucas Digne in area.

Chris Wood hammers in Nottingham Forest's opener from the penalty spot
Chris Wood hammers in Nottingham Forest's opener from the penalty spotGetty Images
La cronaca di Nottingham Forest - Aston Villa 1-0

Formazioni

Nottingham Forest: Ortega; Aina (Abbott 75'), Milenković, Morato, Williams; Hutchinson, Domínguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus (Yates 90'); Wood

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (Douglas Luiz 78'); McGinn (Sancho 79'), Tielemans, Onana (Bogarde 55'), Buendia (Maatsen 79'); Rogers, Watkins

Prossima partita

Il ritorno si giocherà al Villa Park giovedì 7 maggio. La vincente si qualificherà alla finale di Istanbul in programma dopo 13 giorni.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 30 aprile 2026

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