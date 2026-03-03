Trophy Tour 2026 di UEFA Europa League e UEFA Conference League by FlixBus: 'Out of Office, Into Europe'

I trofei della UEFA Europa League e della UEFA Conference League sono pronti a intraprendere un altro indimenticabile viaggio attraverso il continente con il ritorno dell'Official Trophy Tour 2026 promosso da FlixBus. Il tour dei trofei avrà un nuovo concept, un nuovo ambasciatore e visiterà tre città europee prima delle finali di questa stagione.

Dopo il successo della passata edizione, che ha portato i trofei a Londra, Berlino e Nyon prima di giungere a Bilbao, città della finale del 2025, il tour 2026 si evolve con rinnovata energia creativa. All'insegna del motto "Out of Office, Into Europe", i trofei usciranno dagli stadi per entrare nel ritmo della vita quotidiana, viaggiando con FlixBus attraverso il continente, esplorando luoghi di interesse culturale ed entrando in contatto diretto con i tifosi nel cuore delle città europee.

Ivan Rakitić prenderà parte al viaggio in qualità di ambasciatore ufficiale. Con una carriera che abbraccia i campionati più importanti d'Europa e le principali competizioni calcistiche della UEFA, Rakitić incarna lo spirito internazionale di questo sport e prenderà parte ad alcuni momenti speciali del tour, incontrando i tifosi e condividendo con loro l'entusiasmo lungo il percorso.

Ivan Rakitić è l'ambasciatore ufficiale del Trophy Tour

Il Trophy Tour ufficiale di UEFA Europa League e UEFA Conference League 2026 prenderà il via il 20 marzo con tre tappe prima di proseguire verso le città ospitanti delle finali: Istanbul e Lipsia.

Ad ogni tappa, gli spazi urbani scelti saranno trasformati in poli di celebrazione del calcio. I tifosi avranno la possibilità di vedere da vicino i trofei, partecipare ad attività interattive e vincere premi esclusivi, tra cui biglietti per le finali. Ogni città interpreterà il tema "Into Europe" attraverso la propria lente culturale.

In qualità di partner ufficiale della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, Flix continua a promuovere viaggi convenienti e sostenibili, mettendo in contatto tifosi, città e culture di tutto il continente. Il Trophy Tour ufficiale 2026 promette non solo di celebrare il percorso verso le finali, ma anche la gioia dei viaggi condivisi che uniscono i tifosi di tutta europa.

