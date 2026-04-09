Porto - Nottingham Forest 1-1, andata quarti di finale Europa League: gli ospiti resistono al forcing degli inglesi
giovedì 9 aprile 2026
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Nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest pareggia in casa del Porto lasciando ancora aperto il discorso qualificazione.
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Nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest resiste alla forte pressione del Porto e si prepara al ritorno al City Ground della prossima settimana con il risultato in parità.
I momenti chiave
1' Moffi impegna Ortega con un rasoterra
11' William Gomes sblocca il risultato dopo una bella azione
13' Martim Fernandes sbaglia il retropassaggio e segna un autogol
45' Ortega respinge il colpo di testa di Moffi
49' il tiro di Gomes esce fuori di poco
68' il numero 7 dei Dragões costringe Ortega alla parata
79' il tiro di Froholdt esce di poco a lato
La partita in breve
Il Porto parte subito forte e sfiora il vantaggio già al primo minuto, ma il portiere degli ospiti, Stefan Ortega, neutralizza il rasoterra angolato di Terem Moffi.
Dopo 11 minuti, i Dragões sbloccano il risultato con William Gomes dopo un traversone millimetrico di Gabriel Veiga.
Gli ospiti pareggiano in maniera fortunosa dopo 180 secondi, quando il retropassaggio di Martim Fernandes elude il suo capitano, Diogo Costa, e finisce nella porta del Porto.
Gli uomini di Francesco Farioli creano un'altra occasione poco prima dell'intervallo, con un colpo di testa di Moffi che Ortega respinge.
Nella ripresa le due squadre si sfidano a viso aperto andando entrambe vicino al gol della vittoria, ma il risultato rimane fermo sull'1-1.
Formazioni
Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes (Alberto Costa 19'), Thiago Silva, Bednarek, Zaidu; Fofana (Varela 74'), Rosario, Gabriel Veiga (Froholdt 58'); Sainz (Pepê 58'), Moffi (Deniz Gül 58'), William Gomes
Nottingham Forest: Ortega; Domínguez, Abbott, Murillo (Milenković 46'), Morato; McAtee (Sangaré 74'), Yates, Gibbs-White (Hutchinson 60'); Bakwa (Williams 60'), Wood (Igor Jesus 46'), Ndoye
Prossime partite
La gara di ritorno si giocherà a Oporto giovedì 16 aprile. Chi passa il turno andrà in semifinale e affronterà il Bologna o l'Aston Villa, iniziando in casa il 30 aprile e disputando il ritorno una settimana dopo. La finale si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul mercoledì 20 maggio.