Bologna - Aston Villa 1-3, andata quarti di finale: la doppietta di Ollie Watkins stende i rossoblù

Nell'andata dei quarti di finale di Europa League, l'Aston Villa ottiene la sua prima vittoria in Italia al quarto tentativo battendo il Bologna per 3-1.

I momenti chiave 21' Martínez respinge il tiro di Miranda

29' il tiro al volo di Ferguson colpisce la traversa



44' Konsa segna di testa su corner di Tielemans

51' Watkins raddoppia

78' Bernardeschi colpisce il palo

90' Rowe accorcia le distanze

90'+4' l'11 dell'Aston Villa segna il 3-1

La partita in breve

Il Bologna, forte di una striscia di 11 partite senza sconfitte in Europa League (record del club), parte forte e sfiora il vantaggio in più occasioni. Al 21' Juan Miranda va al tiro in acrobazia ma trova la respinta di Emiliano Martínez, poi Lewis Ferguson colpisce la parte inferiore della traversa con un tiro al volo su cross di Jonathan Rowe.

Il capitano degli ospiti John McGinn calcia di poco a lato da lontano, ma al primo tiro in porta l'Aston Villa sblocca il risultato con Ezri Konsa: tornato titolare dopo il rientro da un lungo infortunio alla caviglia, Konsa segna di testa sul secondo palo al 44' su calcio d'angolo battuto da Youri Tielemans.

Ollie Watkins, che aveva segnato il gol della vittoria dell'Aston Villa a Lille nell'andata degli ottavi, raddoppia con freddezza al 51' dopo un errore in difesa dei padroni di casa.

Federico Bernardeschi colpisce un palo da distanza ravvicinata, ma al 90' Rowe accorcia le distanze alimentando le speranze dei Rossoblù. Tuttavia nei minuti di recupero, Watkins ripristina il vantaggio segnando la sua seconda rete personale della gara.

La partita minuto per minuto: Bologna - Villa 1-3

Formazioni

Bologna: Ravaglia, Pobega (Moro 67'), Freuler (Cambiaghi 90'), Castro (Odgaard 82'), Bernardeschi, Rowe, Heggem, Mário, Ferguson (Orsolini 67'), Lucumi, Miranda

Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, McGinn, Tielemans, Buendía (Bailey 88'), Watkins, Digne, Torres, Onana (Bogarde 80'), Rogers (Maatsen 88')

Paolo Menicucci, reporter dallo Stadio Renato Dall'Ara

L'Aston Villa ha dato una lezione di cinismo al Bologna, sfruttando al massimo le occasioni create. La squadra di Vincenzo Italiano ha creato numerose occasioni, ma non è riuscita a fare ciò che conta di più nel calcio: mandare la palla in rete. Il gol di Jonathan Rowe sembrava aver dato alla squadra italiana un po' di slancio nel finale, ma il terzo gol dell'Aston Villa ha messo gli ospiti in posizione di vantaggio per la qualificazione in semifinale.﻿