Bologna - Aston Villa 1-3, andata quarti di finale: la doppietta di Ollie Watkins stende i rossoblù
giovedì 9 aprile 2026
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Nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, Ezri Konsa sblocca il risultato per l'Aston Villa, poi Ollie Watkins segna una doppietta che stende il Bologna nonostante la rete di Jonathan Rowe.
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Nell'andata dei quarti di finale di Europa League, l'Aston Villa ottiene la sua prima vittoria in Italia al quarto tentativo battendo il Bologna per 3-1.
I momenti chiave
21' Martínez respinge il tiro di Miranda
29' il tiro al volo di Ferguson colpisce la traversa
44' Konsa segna di testa su corner di Tielemans
51' Watkins raddoppia
78' Bernardeschi colpisce il palo
90' Rowe accorcia le distanze
90'+4' l'11 dell'Aston Villa segna il 3-1
La partita in breve
Il Bologna, forte di una striscia di 11 partite senza sconfitte in Europa League (record del club), parte forte e sfiora il vantaggio in più occasioni. Al 21' Juan Miranda va al tiro in acrobazia ma trova la respinta di Emiliano Martínez, poi Lewis Ferguson colpisce la parte inferiore della traversa con un tiro al volo su cross di Jonathan Rowe.
Il capitano degli ospiti John McGinn calcia di poco a lato da lontano, ma al primo tiro in porta l'Aston Villa sblocca il risultato con Ezri Konsa: tornato titolare dopo il rientro da un lungo infortunio alla caviglia, Konsa segna di testa sul secondo palo al 44' su calcio d'angolo battuto da Youri Tielemans.
Ollie Watkins, che aveva segnato il gol della vittoria dell'Aston Villa a Lille nell'andata degli ottavi, raddoppia con freddezza al 51' dopo un errore in difesa dei padroni di casa.
Federico Bernardeschi colpisce un palo da distanza ravvicinata, ma al 90' Rowe accorcia le distanze alimentando le speranze dei Rossoblù. Tuttavia nei minuti di recupero, Watkins ripristina il vantaggio segnando la sua seconda rete personale della gara.
Formazioni
Bologna: Ravaglia, Pobega (Moro 67'), Freuler (Cambiaghi 90'), Castro (Odgaard 82'), Bernardeschi, Rowe, Heggem, Mário, Ferguson (Orsolini 67'), Lucumi, Miranda
Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, McGinn, Tielemans, Buendía (Bailey 88'), Watkins, Digne, Torres, Onana (Bogarde 80'), Rogers (Maatsen 88')
Paolo Menicucci, reporter dallo Stadio Renato Dall'Ara
L'Aston Villa ha dato una lezione di cinismo al Bologna, sfruttando al massimo le occasioni create. La squadra di Vincenzo Italiano ha creato numerose occasioni, ma non è riuscita a fare ciò che conta di più nel calcio: mandare la palla in rete. Il gol di Jonathan Rowe sembrava aver dato alla squadra italiana un po' di slancio nel finale, ma il terzo gol dell'Aston Villa ha messo gli ospiti in posizione di vantaggio per la qualificazione in semifinale.
Prossime partite
La gara di ritorno si giocherà a Birmingham giovedì 16 aprile. Chi passa il turno andrà in semifinale e affronterà il Porto o il Nottingham Forest, iniziando in trasferta il 30 aprile e disputando il ritorno una settimana dopo. La finale si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul mercoledì 20 maggio.