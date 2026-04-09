Freiburg - Celta 3-0, andata quarti di finale Europa League: Vincenzo Grifo trascina i tedeschi alla vittoria

Nell'andata dei quarti di finale, il Freiburg travolge il Celta grazie alla grande prestazione di Vincenzo Grifo. Per i padroni di casa è la decima vittoria consecutiva in casa in Europa.

I momenti chiave 10' Il capitano Grifo sblocca il risultato su assist di Mazambi

32' Beste raddoppia da distanza ravvicinato su una verticalizzazione di Matanović

35' il tiro di Manzambi colpisce il palo con Radu battuto

78' Ginter segna il 3-0 di testa

88' Höler sfiora il palo

La partita in breve

Il Freiburg parte forte e, dopo aver sfiorato il gol con Maximilian Eggestein e Yuitu Suzuki, passa meritatamente in vantaggio quando il capitano e capocannoniere di tutti i tempi del club, Vincenzo Grifo, segna con un bel tiro a giro dal limite dell’area che si insacca sul secondo palo.

Anche se da quel momento i ritmi si abbassano, i padroni di casa raddoppiano poco dopo la mezz’ora: Philipp Treu dà il via all'azione servendo Igor Matanović che crossa per Jan-Niklas Beste, il quale insacca senza problemi da distanza ravvicinata.

Jan-Niklas Beste ha segnato il secondo gol del Freiburg nella sfida dell'andata contro il Celta UEFA via Getty Images

Il Freiburg avrebbe potuto anche segnare il terzo gol prima dell'intervallo con Johan Manzambi, ma il suo tiro si infrange sul palo.

I giocatori del Freiburg festeggiano il 2-0 sul Celta AFP via Getty Images

Al 78' i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con la rete di Mattias Ginter, che regala al Freiburg un margine rassicurante in vista del ritorno in casa del Celta.

La partita minuto per minuto: Freiburg - Celta 3-0

Formazioni

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste (Kübler 89'), Suzuki (Höler 74'), Grifo (Scherhant 74'); Matanović

Celta: Rodu; Javi Rodriguez (Fer López 46'), Aidoo, Alonso, Mingueza; Carreira, Jutglà (Pablo Durán 73'), Hugo Sotelo (Vecino 61'), Moriba, Swedberg (El-Abdellaoui 46'); Borja Iglesias (Aspas 73')﻿