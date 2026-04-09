Freiburg - Celta 3-0, andata quarti di finale Europa League: Vincenzo Grifo trascina i tedeschi alla vittoria
giovedì 9 aprile 2026
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Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste e Matthias Ginter segnano i gol che permettono al Freiburg di avere tre reti di vantaggio sul Celta in vista del ritorno dei quarti di finale.
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Nell'andata dei quarti di finale, il Freiburg travolge il Celta grazie alla grande prestazione di Vincenzo Grifo. Per i padroni di casa è la decima vittoria consecutiva in casa in Europa.
I momenti chiave
10' Il capitano Grifo sblocca il risultato su assist di Mazambi
32' Beste raddoppia da distanza ravvicinato su una verticalizzazione di Matanović
35' il tiro di Manzambi colpisce il palo con Radu battuto
78' Ginter segna il 3-0 di testa
88' Höler sfiora il palo
La partita in breve
Il Freiburg parte forte e, dopo aver sfiorato il gol con Maximilian Eggestein e Yuitu Suzuki, passa meritatamente in vantaggio quando il capitano e capocannoniere di tutti i tempi del club, Vincenzo Grifo, segna con un bel tiro a giro dal limite dell’area che si insacca sul secondo palo.
Anche se da quel momento i ritmi si abbassano, i padroni di casa raddoppiano poco dopo la mezz’ora: Philipp Treu dà il via all'azione servendo Igor Matanović che crossa per Jan-Niklas Beste, il quale insacca senza problemi da distanza ravvicinata.
Il Freiburg avrebbe potuto anche segnare il terzo gol prima dell'intervallo con Johan Manzambi, ma il suo tiro si infrange sul palo.
Al 78' i padroni di casa chiudono definitivamente i conti con la rete di Mattias Ginter, che regala al Freiburg un margine rassicurante in vista del ritorno in casa del Celta.
Formazioni
Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste (Kübler 89'), Suzuki (Höler 74'), Grifo (Scherhant 74'); Matanović
Celta: Rodu; Javi Rodriguez (Fer López 46'), Aidoo, Alonso, Mingueza; Carreira, Jutglà (Pablo Durán 73'), Hugo Sotelo (Vecino 61'), Moriba, Swedberg (El-Abdellaoui 46'); Borja Iglesias (Aspas 73')
Prossime partite
La gara di ritorno si gioca a Vigo il 16 aprile. Chi passa il turno andrà in semifinale e affronterà il Braga o il Real Betis, iniziando in trasferta il 30 aprile e disputando il ritorno una settimana dopo. La finale si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul mercoledì 20 maggio.