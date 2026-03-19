Ritorno ottavi di finale Europa League: il Bologna elimina la Roma, ai quarti anche Forest, Real Betis e Aston Villa

Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, il Bologna vince 4-3 all'Olimpico contro la Roma dopo i tempi supplementari. Ai quarti insieme ai gialloblù ci vanno tra le altre Nottingham Forest, Real Betis e Aston Villa.

UEFA.com riepiloga le partite di ritorno degli ottavi.

Quarti di finale Braga - Real Betis

Freiburg - Celta

Porto - Nottingham Forest

Bologna - Aston Villa

Highlights: Roma - Bologna 3-4

Il Bologna sblocca il risultato al 22' con Jonathan Rowe, ma il vantaggio resiste appena dieci minuti perché i padroni di casa pareggiano al 32' con un gran gol di testa di Evan N’Dicka. Nei minuti di recupero del primo tempo, gli ospiti tornano in vantaggio con un rigore calciato magistralmente da Federico Bernardeschi. Il gol di Santiago Castro al 58' porta il Bologna a +2, ma il rigore di Donyell Malen e il gol di Lorenzo Pellegrini riportano la sfida in pareggio tra andata e ritorno. Ai tempi supplementari, il gol di Nicolò Cambiaghi al 111° minuto qualifica il Bologna ai quarti di finale dove affronterà l'Aston Villa.

Highlights: Midtjylland - Nott'm Forest 1-2

Nicolás Domínguez segna il gol del pareggio complessivo del Forest al 41'. Al 52' Yates porta in vantaggio tra andata e ritorno gli ospiti con una conclusione potente dalla distanza. Ma al 69' Martin Erlić riporta il risultato in parità. La partita prima va ai supplementari e poi ai calci di rigore. Il Nottingham segna con Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré e Neco Williams, mentre il Midtjylland non riesce a segnare nemmeno una rete dal dischetto.

Highlights: Aston Villa - Lille 2-0

I lanci del portiere Emiliano Martínez danno il via ai contropiedi del secondo tempo che portano ai gol dell'Aston Villa. I padroni di casa passano in vantaggio al 54' con un contropiede finalizzato da John McGinn dopo un passaggio perfetto di Jadon Sancho su un lancio lungo del portiere. Un altro lancio di Martínez dà il via all'azione che porta il subentrato Leon Bailey a segnare il secondo gol dell'Aston Villa all'86° minuto.

Highlights: Porto - Stuttgart 2-0

Un gol strepitoso di Victor Froholdt e le parate di Diogo Costa permettono al Porto di conquistare la qualificazione ai quarti dove affronterà il Nottingham Forest. Per il Porto oltre a Frohold, va in gol anche William Gomes.

Highlights: Lyon - Celta 0-2

Dopo appena 19 minuti, il Lyon rimane in dieci per l'espulsione di Moussa Niakhaté. I francesi resistono un'ora in inferiorità numerica ma poco dopo l'ora di gioco passano in svantaggio quando Javi Rueda (autore del primo gol nel pareggio per 1-1 a Vigo sette giorni fa) devia in rete il cross di Hugo Álvarez. Il subentrato Ferran Jutglà mette al sicuro la vittoria nel finale con un tiro preciso, prima che l'espulsione sul finale di Nicolás Tagliafico lasciasse il Lyon in nove uomini.

Highlights: Real Betis - Panathinaikos 4-0

Il Real Betis domina la partita battendo 4-0 il Panathinaikos e assicurandosi così l'accesso per la prima volta in assoluto ai quarti di finale della competizione dove affronterà il Braga. Aitor Ruibal pareggia il risultato complessivo dopo otto minuti, ma allo scadere del primo tempo, Sofyan Amrabat segna da lontano la rete del vantaggio tra andata e ritorno. Cucho Hernández fissa il risultato sul 3-0 e Antony mette la ciliegina sulla torta siglando il 4-0 definitivo.

Highlights: Freiburg - Genk 5-1

Dopo 19 minuti, i padroni di casa pareggiano il computo dei gol della sfida con Matthias Ginter. Al 25' Ginter è ancora una volta protagonista servendo l'assist per il 2-0 di Igor Matanović. Al 39' però Matte Smets pareggia il punteggio complessivo. Un errore difensivo al 53' permette a Grifo di segnare il suo 106° gol con la maglia del Freiburg (record del club), mentre le reti in contropiede di Yuito Suzuki e Maximilian Eggestein chiudono definitivamente la gara in favore dei tedeschi che ai quarti affronteranno il Celta.

Highlights: Braga - Ferencváros 4-0

Il capitano Ricardo Horta segna una doppietta che consente al Braga di ribaltare lo svantaggio di 2-0 dell'andata e di qualificarsi ai quarti di finale.

I padroni di casa ribaltano il risultato nei primi 35 minuti all'Estádio Municipal: all'11' Horta ribadisce in rete un cross di Rodrigo Zalazar, al 15' Florian Grillitsch segna da fuori area e al 34' Gabri Martínez sigla il 3-0 dopo una bella azione personale.

Al 53' Horta cala il poker con un magnifico tiro a giro su assist di Grillitsch, consentendo alla squadra portoghese di blindare la qualificazione ai quarti di finale.﻿