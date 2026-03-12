Andata ottavi di finale Europa League: pari tra Bologna e Roma, vincono Aston Villa, Midtjylland e Porto
giovedì 12 marzo 2026
Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, Bologna e Roma hanno pareggiato 1-1; vittorie di misura per Aston Villa, Midtjylland e Porto
Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, Bologna e Roma pareggiano 1-1, mentre vincono di misura Aston Villa, Midtjylland e Porto.
Vi raccontiamo le partite di andata degli ottavi di finale.
Un superbo pallonetto di testa di Ollie Watkins regala all'Aston Villa la sua prima vittoria in Francia al settimo tentativo, nonché un vantaggio minimo in vista del ritorno a Birmingham. Morgan Rogers effettua sette tiri che non finiscono nello specchio della porta, mentre nel primo tempo Romain Perraud testa i riflessi di Emiliano Martínez che risponde presente. Il risultato si sblocca all'ora di gioco, quando Emiliano Buendía devia un lancio lungo e Watkins supera Berke Özer con un pregevole pallonetto di testa. Tutto si deciderà giovedì prossimo al Villa Park.
I due volte campioni del Porto vincono i misura in Germania grazie ai due gol segnati nel giro di sei minuti del primo tempo. William Gomes dei Dragões colpisce il palo a metà del primo tempo, ma al 21' gli ospiti passano in vantaggio con una conclusione potente di Terem Moffi. Dopo soli sei minuti, il Porto raddoppia con Rodrigo Mora, mettendo la partita in discesa. Sul finire del primo tempo i padroni di casa accorciano con un bel tiro al volo di Deniz Undav, ma questo rimane l'ultimo gol di una partita combattuta a viso aperto da entrambe le squadre.
Nottingham Forest - Midtjylland 0-1
Dopo aver vinto 3-2 al City Ground nella fase campionato, il Midtjylland batte il Forest per la seconda volta grazie al gol di testa di Guesung Cho all'80° minuto. La squadra danese resiste strenuamente nonostante la pioggia battente e le continue folate offensive del Forest. I tiri dalla distanza di Elliot Anderson e Ola Aina vengono respinti da un ottimo Elias Rafn Ólafsson, che contribuisce all'ottavo clean sheet nelle ultime 12 partite europee, ma a dieci minuti dalla fine Cho decide la partita in favore degli ospiti.
Dopo essere stato fermato da una splendida parata di Mile Svilar prima dell'intervallo, Federico Bernardeschi porta in vantaggio il Bologna al 50'. Il portiere della Roma evita il raddoppio con una gran parata su Tommaso Pobega, ma gli ospiti pareggiano grazie al sostituto Lorenzo Pellegrini. Donyell Malen avrebbe potuto segnare il gol della vittoria per gli uomini di Gian Piero Gasperini, ma Jhon Lucani devia il suo tiro sul palo. Sul finale, Martin Vitík prende la traversa con un colpo di testa: tutto si deciderà all'Olimpico.
All'87° minuto Endrick segna dalla distanza la rete del pari per la squadra francese. Il Lyon domina il possesso palla, ma va in svantaggio al 25' quando Javi Rueda finalizza un cross di Williot Swedberg. Endrick va vicino al gol in entrambi i tempi, Steeve Kango colpisce il palo dalla distanza e Radu respinge una conclusione di Roman Yaremchuk. Borja Iglesias del Celta viene espulso a 35 minuti dalla fine, e a cinque minuti dalla fine i francesi trovano il pari con Endrick.
Panathinaikos - Real Betis 1-0
Il Panathinaikos vince di misura in casa grazie al rigore trasformato da Vicente Taborda nel finale. Dopo un primo tempo con poche occasioni, il compito dei padroni di casa viene reso più difficile dal doppio cartellino giallo ricevuto da Anass Zaroury in rapida successione. Il Betis domina il possesso palla ma non riesce a sbloccare il risultato e, dopo l'espulsione di Diego Llorente per un fallo su Karol Świderski in area, Taborda trasforma il rigore a due minuti dalla fine, assicurando una vittoria di misura ai padroni di casa.
La squadra belga vince di misura grazie al gol di Zakaria El Ouahdi. In una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, il risultato viene sbloccato da una bella combinazione tra El Ouahdi e il capitano Bryan Heynen, con il potente tiro angolato del nazionale marocchino che gonfia la rete. Il Freiburg ha qualche buona occasione nella ripresa ma non riesce a evitare la seconda sconfitta di questa stagione.
Lenny Joseph è il protagonista del successo del Ferencváros. L'attaccante francese fornisce l'assist per il primo gol della sua squadra al 32', servendo Gabi Kanichowsky, che supera con eleganza Lukáš Horníček segnando il suo terzo gol in questa stagione di Europa League. Joseph raddoppia il vantaggio dei padroni di casa a metà del secondo tempo, insaccando in rete dopo un'ottima azione corale e un passaggio millimetrico di Čebrails Makreckis.
Ritorno ottavi di finale (ore 21:00 se non indicato)
Mercoledì 18 marzo
Braga - Ferencváros (16:30 CET)
Giovedì 19 marzo
Freiburg - Genk (18:45 CET)
Lyon - Celta (18:45 CET)
Midtjylland - Nottingham Forest (18:45 CET)
Aston Villa - Lille
Porto - Stuttgart
Real Betis - Panathinaikos
Roma - Bologna