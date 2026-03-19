Confermati i quarti di finale di Europa League: date e orari
giovedì 19 marzo 2026
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Tra i quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 spicca Aston Villa - Bologna.
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Le sfide dei quarti di finale di UEFA Europa League sono confermate con la conclusione degli ottavi di finale.
Quarti di finale
Andata
Mercoledì 8 aprile
Braga - Real Betis (18:45 CET)
Giovedì 9 aprile
Bologna - Aston Villa
Porto - Nottingham Forest
Freiburg - Celta
Ritorno
Giovedì 16 aprile
Celta - Freiburg (18:45 CET)
Aston Villa - Bologna
Nottingham Forest - Porto
Real Betis Braga
Fischio d'inizio alle 21:00 CET use non diversamente indicato
I quarti di finale iniziano con Braga che ospita il Real Betis alle 18:45 CET di mercoledì 8 aprile, mentre le altre tre partite si giocheranno giovedì 9 aprile alle 21:00 CET.
Le gare di ritorno si svolgeranno la settimana successiva, tutte giovedì 16 aprile, con Celta - Freiburg alle 18:45 CET e le altre tre partite alle 21:00 CET, con la squadra vincente di ciascun incontro che conquisterà un posto in semifinale.
Il cammino verso Istanbul
Semifinali (30 aprile e 7 maggio)
Braga/Real Betis - Freiburg/Celta
Porto/Nottingham Forest - Bologna/Aston Villa
Finale (20 maggio)
Beşiktaş Park, Istanbul