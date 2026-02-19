Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: il Bologna vince in casa del Brann, vittorie per Nottingham Forest e Stuttgart

Nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, il Bologna vince di misura in casa del Brann. Vittorie in trasferta anche per Nottingham Forest e Stuttgart rispettivamente contro Fenerbahçe e Celtic.

Vi raccontiamo le partite d'andata di giovedì degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Dopo lo 0-0 della quarta giornata in Italia, le due squadre si affrontano nuovamente con in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Al nono minuto Santiago Castro sblocca il risultato a Bergen, battendo Mathias Dyngeland da posizione defilata. Il Brann tenta la rimonta e sfiora il pareggio nel primo tempo con Jón Dagur Thorsteinsson, ma il Bologna si difende bene fermando abilmente la manovra offensiva dei padroni di casa. Per il Bologna di Vincenzo Italiano è la quarta vittoria consecutiva in trasferta in Europa.

La prima partita di Vítor Pereira alla guida della squadra si conclude con un netto successo del Forest a Istanbul. La formazione inglese parte forte sin dalle prime battute e sblocca il risultato al 21' con un tiro deviato di Murillo. Al 43' gli ospiti raddoppiano con Igor Jesus (al suo settimo gol in questa edizione) su assist di Morgan Gibbs-White. Al 50' Igor Jesus ricambia il favore al suo capitano Gibbs-White che sigla da distanza ravvicinata il 3-0 bucando il portiere Ederson in uscita.

I detentori della Coppa di Germania infliggono una pesante sconfitta al Celtic di Martin O'Neill (alla sua millesima partita da allenatore). Bilal El Khannouss porta in vantaggio lo Stuttgart dopo 15 minuti, ma al 21' Benjamin Nygren aggira Alexander Nübel e segna il pari per i campioni di Scozia. Al 28' El Khannouss riporta in vantaggio lo Stuttgart con un colpo di testa. Nella ripresa Jamie Leweling (57') e Tiago Tomás (93') chiudono i conti regalando un margine rassicurante alla squadra di Sebastian Hoeness in vista del ritorno.

Il gol segnato nel primo tempo da Franklin Tebo Uchenna regala la vittoria al Crvena Zvezda. In una partita con poche occasioni da gol, il difensore nigeriano si trova al posto giusto nel momento giusto per raccogliere il corner di Jay Enem e segnare da distanza ravvicinata poco prima dell'intervallo. Marko Arnautović avrebbe potuto raddoppiare poco dopo l'ingresso in campo dalla panchina, ma il suo tiro viene respinto da Berke Özer, portiere del Lille.

Chi è già qualificato agli ottavi di finale? Aston Villa (ENG), Braga (POR), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Porto (POR), Real Betis (ESP), Roma (ITA) Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale si terrà venerdì 27 febbraio.

Un gol nel finale di Tomáš Ladra permette al Viktoria Plzeň di pareggiare ad Atene e mantenere l'imbattibilità in questa stagione di Europa League. Unica squadra a non aver perso nella fase campionato, il Plzeň passa in vantaggio con un tiro dalla distanza di Denis Višinský. Il nuovo acquisto del Panathinaikos, Andreas Tetteh, pareggia al 31' con un fantastico colpo di testa e al 61' porta in vantaggio i greci con un tiro sul secondo palo. Tuttavia, Ladra ha l'ultima parola, battendo Alban Lafont con un tiro al volo all'80'.

Il Genk vince 3-1 in Croazia grazie alla doppietta di Zakaria El Ouahdi e mette una seria ipoteca per il passaggio del turno in vista del ritorno. Bryan Heynen porta in vantaggio la sua squadra su calcio d'angolo battuto da Konstantinos Karetsas, prima che El Ouahdi raccogliesse un cross respinto, superasse un difensore e segnasse il 2-0 dopo soli 21 minuti. Dion Beljo accorcia le distanze da distanza ravvicinata prima dell'intervallo, ma nei minuti finali El Ouahdi supera il suo diretto avversario e sigla il gol del 3-1.

Iago Aspas segna un gol e confeziona un assist consentendo agli spagnoli del Celta di conquistare un leggero vantaggio in vista del ritorno in Spagna. Il 38enne attaccante segna con maestria il suo 219° gol per il Celta dopo una fuga solitaria al 34', per poi servire Williot Swedberg che raddoppia prima dell'intervallo. Tuttavia, non tutto è perduto per il PAOK di Răzvan Lucescu, grazie al brillante tiro al volo di Alexander Jeremejeff su un bel cross del capitano Andrija Živković nel finale, che dà speranza alla squadra greca.

Il Ludogorets passa in vantaggio al 23' con Kwadwo Duah dopo un errore difensivo del Ferencváros. Dopo soli tre minuti, gli ospiti pareggiano con Bamidele Yusuf che resiste a un contrasto e segna con un tiro da posizione defilata. Al 67' il Ludogorets ripassa in vantaggio con uno splendido tiro dalla distanza del terzino destro spagnolo Son.