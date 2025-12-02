UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
I temi della sesta giornata di Europa League

martedì 2 dicembre 2025

La sesta giornata di UEFA Europa League propone una sfida inedita tra Roma e Celtic e altri incontri potenzialmente decisivi in vista dello sprint finale.

Donyell Malen (Aston Villa), Paulo Dybala (Roma) e Konstantinos Karetsas (Genk)
Donyell Malen (Aston Villa), Paulo Dybala (Roma) e Konstantinos Karetsas (Genk)

La sesta giornata di UEFA Europa League 2025/26 propone una sfida inedita tra Roma e Celtic e altri incontri potenzialmente decisivi in vista dello sprint finale.

UEFA.com presenta in anteprima le partite più importanti.

Simula la classifica finale

Partite delle 18:45 CET

Young Boys - Lille
Midtjylland - Genk
Utrecht - Nottingham Forest
Ferencváros - Rangers
GNK Dinamo - Real Betis
Nice - Braga
Ludogorets - PAOK
Sturm Graz - Crvena Zvezda
Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv

Partite delle 21:00 CET

Celtic - Roma
Porto - Malmö
Basel - Aston Villa
FCSB - Feyenoord
Lyon - Go Ahead Eagles
Panathinaikos - Viktoria Plzeň
Celta - Bologna
Freiburg - Salzburg
Brann - Fenerbahçe

Partite di cartello

Celtic - Roma 

La storia: il Celtic ha registrato uno dei suoi risultati europei più sensazionali degli ultimi tempi battendo il Feyenoord in rimonta alla quinta giornata. Ora, gli Hoops affrontano un'altra dura prova: la Roma, che ha in questa stagione ha già vinto a Glasgow battendo i Rangers 2-0 alla quarta giornata.

Statistica: nonostante la loro storia in Europa, questa sarà la prima sfida assoluta tra Celtic e Roma a livello ufficiale.

Highlights: Feyenoord - Celtic 1-3

Midtjylland - Genk

La storia: unica squadra ancora a punteggio pieno prima della quinta giornata, il Midtjylland ha perso i suoi primi punti contro la Roma, vincitrice per 2-1. La squadra danese cerca di tornare alla vittoria contro il Genk, che dopo il 4-3 sul Braga alla quarta giornata ha battuto il Basilea 2-1 ed è salito al nono posto in classifica, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi.

Highlights: Genk - Basilea 2-1

Ferencváros - Rangers

La storia: una delle sole quattro squadre finora imbattute, il Ferencváros di Robbie Keane ha ottenuto un onorevole pareggio in casa del Fenerbahçe alla quinta giornata dopo tre vittorie consecutive. I Rangers hanno conquistato il primo punto della stagione pareggiando contro il Braga ma sanno di aver urgentemente bisogno di una vittoria in Ungheria per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Highlights: Fenerbahçe - Ferencváros 1-1

FCSB - Feyenoord

La storia: la Steaua, ex vincitrice della Coppa dei Campioni, affronta il Feyenoord, due volte vincitore della Coppa UEFA. Entrambe le squadre sono in posizione pericolosa, con tre punti e un bilancio identico di una vittoria e quattro sconfitte. Per entrambe, un'altra sconfitta potrebbe significare la fine dell'avventura europea, motivo per cui questa sfida sarà ancora più avvincente﻿.

Highlights: Crvena Zvezda - FCSB 1-0

Altre partite

  • Lyon e Aston Villa sono in testa insieme al Midtjylland a 12 punti. La squadra francese ospita i Go Ahead Eagles alla sesta giornata, mentre quella inglese va a Basilea.
  • Il Nice rimane l'unica squadra a non aver ancora totalizzato un punto ma cercherà di rimediare in casa contro il Braga, settimo a 10 punti.
  • Il trequartista Ludogorets, Petar Stanić, è il favorito nella corsa al titolo di capocannoniere dopo la tripletta nel 3-2 sul Celta alla quinta giornata e proverà a consolidare il suo bottino contro il PAOK.

Chi si qualifica per la fase a eliminazione diretta?

Le squadre dal primo all'ottavo posto al termine della fase campionato avanzano agli ottavi di finale. I club dal nono al ventiquattresimo posto si qualificano per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, mentre quelli dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto vengono eliminati.

