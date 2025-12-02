I temi della sesta giornata di Europa League

La sesta giornata di UEFA Europa League 2025/26 propone una sfida inedita tra Roma e Celtic e altri incontri potenzialmente decisivi in vista dello sprint finale.

UEFA.com presenta in anteprima le partite più importanti.

Simula la classifica finale

Partite delle 18:45 CET

Young Boys - Lille

Midtjylland - Genk

Utrecht - Nottingham Forest

Ferencváros - Rangers

GNK Dinamo - Real Betis

Nice - Braga

Ludogorets - PAOK

Sturm Graz - Crvena Zvezda

Stuttgart - Maccabi Tel-Aviv

Partite delle 21:00 CET

Celtic - Roma

Porto - Malmö

Basel - Aston Villa

FCSB - Feyenoord

Lyon - Go Ahead Eagles

Panathinaikos - Viktoria Plzeň

Celta - Bologna

Freiburg - Salzburg

Brann - Fenerbahçe

Partite di cartello

La storia: il Celtic ha registrato uno dei suoi risultati europei più sensazionali degli ultimi tempi battendo il Feyenoord in rimonta alla quinta giornata. Ora, gli Hoops affrontano un'altra dura prova: la Roma, che ha in questa stagione ha già vinto a Glasgow battendo i Rangers 2-0 alla quarta giornata.

Statistica: nonostante la loro storia in Europa, questa sarà la prima sfida assoluta tra Celtic e Roma a livello ufficiale.

Highlights: Feyenoord - Celtic 1-3

La storia: unica squadra ancora a punteggio pieno prima della quinta giornata, il Midtjylland ha perso i suoi primi punti contro la Roma, vincitrice per 2-1. La squadra danese cerca di tornare alla vittoria contro il Genk, che dopo il 4-3 sul Braga alla quarta giornata ha battuto il Basilea 2-1 ed è salito al nono posto in classifica, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi.

Highlights: Genk - Basilea 2-1

La storia: una delle sole quattro squadre finora imbattute, il Ferencváros di Robbie Keane ha ottenuto un onorevole pareggio in casa del Fenerbahçe alla quinta giornata dopo tre vittorie consecutive. I Rangers hanno conquistato il primo punto della stagione pareggiando contro il Braga ma sanno di aver urgentemente bisogno di una vittoria in Ungheria per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Highlights: Fenerbahçe - Ferencváros 1-1

La storia: la Steaua, ex vincitrice della Coppa dei Campioni, affronta il Feyenoord, due volte vincitore della Coppa UEFA. Entrambe le squadre sono in posizione pericolosa, con tre punti e un bilancio identico di una vittoria e quattro sconfitte. Per entrambe, un'altra sconfitta potrebbe significare la fine dell'avventura europea, motivo per cui questa sfida sarà ancora più avvincente﻿.

Highlights: Crvena Zvezda - FCSB 1-0

Altre partite

Lyon e Aston Villa sono in testa insieme al Midtjylland a 12 punti. La squadra francese ospita i Go Ahead Eagles alla sesta giornata, mentre quella inglese va a Basilea.

e sono in testa insieme al Midtjylland a 12 punti. La squadra francese ospita i Go Ahead Eagles alla sesta giornata, mentre quella inglese va a Basilea. Il Nice rimane l'unica squadra a non aver ancora totalizzato un punto ma cercherà di rimediare in casa contro il Braga, settimo a 10 punti.

rimane l'unica squadra a non aver ancora totalizzato un punto ma cercherà di rimediare in casa contro il Braga, settimo a 10 punti. Il trequartista Ludogorets, Petar Stanić, è il favorito nella corsa al titolo di capocannoniere dopo la tripletta nel 3-2 sul Celta alla quinta giornata e proverà a consolidare il suo bottino contro il PAOK.