UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Quarta giornata Europa League: vince la Roma, pari per il Bologna

giovedì 6 novembre 2025

Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma vince 2-0 in trasferta contro i Rangers, mentre il Bologna pareggia 0-0 in casa contro il Brann.

L'esultanza di Lorenzo Pellegrini per il secondo gol della Roma contro i Rangers
L'esultanza di Lorenzo Pellegrini per il secondo gol della Roma contro i Rangers AS Roma via Getty Images

Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma vince 2-0 in trasferta contro i Rangers, mentre il Bologna pareggia 0-0 in casa contro il Brann. Prosegue la corsa a punteggio pieno del Midtjylland.

UEFA.com riepiloga le partite della quarta giornata.

Risultati quarta giornata

Salzburg - Go Ahead Eagles 2-0
Basel - FCSB 3-1
Midtjylland - Celtic 3-1
Utrecht - Porto 1-1
Crvena Zvezda - Lille 1-0
GNK Dinamo - Celta 0-3
Malmö - Panathinaikos 0-1
Nice - Freiburg 1-3
Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0
Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv 2-0
Bologna - Brann 0-0
Viktoria Plzeň - Fenerbahçe 0-0
Ferencváros - Ludogorets 3-1
PAOK - Young Boys 4-0
Rangers - Roma 0-2
Real Betis - Lyon 2-0
Braga - Genk 3-4
Stuttgart - Feyenoord 2-0

Partite di cartello

Rangers - Roma 0-2 

La Roma stabilisce un nuovo primato vincendo la 99ª partita di Coppa UEFA/Europa League e superando in questa speciale classifica il Tottenham Hotspur, grazie al successo contro i Rangers a Glasgow.

I giallorossi passano in vantaggio al 13' col colpo di testa di Matías Soulé e raddoppiano al 36' con la rete di Lorenzo Pellegrini, consentendo agli ospiti di chiudere il primo tempo con un vantaggio rassicurante.

Con questa sconfitta, i Rangers hanno perso le ultime sette partite di competizioni UEFA e, insieme al Nice, sono gli unici a non aver ancora conquistato un punto al giro di boa della fase campionato.

Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv 2-0 

L'Aston Villa ha vinto la terza partita della fase campionato contro il Maccabi Tel-Aviv
L'Aston Villa ha vinto la terza partita della fase campionato contro il Maccabi Tel-AvivAFP via Getty Images

Il gol di Ian Maatsen poco prima dell'intervallo e il rigore di Donyell Malen al 59° minuto regalano all'Aston Villa la terza vittoria di questa edizione.

Con questo risultato, l'Aston Villa vola a nove punti, mentre il Maccabi rimane fermo a quota uno.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta

Le prime otto classificate avanzano direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto accedono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincitrici che si qualificano agli ottavi di finale.

Real Betis - Lyon 2-0

Il Betis infligge la prima sconfitta di questa fase campionato al Lyon, e allunga la striscia di imbattibilità nella competizione in questa stagione.

Alla mezz'ora, Abde Ezzalzouli segna il gol del vantaggio della squadra di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Giovani Lo Celso.

Cinque minuti dopo, Marc Roca effettua un passaggio preciso dalla propria metà campo per Antony che dal limite dell'area supera Dominik Greif con una bella conclusione in no-look.

Midtjylland - Celtic 3-1

Il Midtjylland ha battuto 3-1 il Celtic
Il Midtjylland ha battuto 3-1 il CelticRitzau Scanpix/AFP via Getty Ima

Il club danese rimane a punteggio pieno grazie ai tre gol segnati in otto minuti poco prima della fine del primo tempo.

Martin Erlić apre le marcature poco dopo la mezz'ora con un colpo di testa su cross di Mikel Gogorza. L'autore dell'assist, poco dopo sigla il raddoppio con una conclusione potente dopo aver superato due avversari. Sul finire del primo tempo, Djú Franculino chiude definitivamente la gara con un tiro a giro da fermo che non lascia scampo al portiere avversario.

Gli Hoops accorciano le distanze nella ripresa con un rigore di Reo Hatate, ma non basta.

Il meglio dagli altri campi

  • Il Freiburg prosegue la sua corsa verso le prime posizioni con una vittoria in rimonta sul Nice: dopo il vantaggio dei francesi con Kevin Carlos, gli ospiti la ribaltano con le reti di Johan Manzambi, Vincenzo Grifo e Derry Scherhant. I tedeschi sono adesso a dieci punti in quattro partite.
  • Il Viktoria Plzeň rimane imbattuto nella fase campionato pareggiando 0-0 in casa col Fenerbahçe.
  • Due gol a meno di sei minuti dalla fine regalano allo Stuttgart la vittoria sul Feyenoord, grazie a un preciso colpo di testa di Bilal El Khannouss e a un facile tap-in del capitano Deniz Undav.

Quinta giornata (27 novembre)

Ore 18:45 CET
Roma - Midtjylland 
Aston Villa - Young Boys
Porto - Nice 
Viktoria Plzeň - Freiburg 
Fenerbahçe - Ferencváros
Feyenoord - Celtic
Lille - GNK Dinamo
PAOK - Brann
Ludogorets - Celta 

Ore 21:00 CET
Bologna - Salzburg
Crvena Zvezda - FCSB
Go Ahead Eagles - Stuttgart
Genk - Basel
Maccabi Tel-Aviv - Lyon
Nottingham Forest - Malmö
Panathinaikos - Sturm Graz
Rangers - Braga
Real Betis - Utrecht

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 6 novembre 2025

Scelti per te

Terza giornata: cade la Roma, vince il Bologna
Live 23/10/2025

Terza giornata: cade la Roma, vince il Bologna

Nella terza giornata di UEFA Europa League, la Roma perde in casa contro il Viktoria Plzeň, mentre il Bologna vince in trasferta con l'FCSB.
Dove si gioca la finale 2026?
Live 11/06/2025

Dove si gioca la finale 2026?

Il Beşiktaş Park di Istanbul ospiterà la finale del 2026, mercoledì 20 maggio 2026.