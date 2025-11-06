Quarta giornata Europa League: vince la Roma, pari per il Bologna

Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma vince 2-0 in trasferta contro i Rangers, mentre il Bologna pareggia 0-0 in casa contro il Brann. Prosegue la corsa a punteggio pieno del Midtjylland.

UEFA.com riepiloga le partite della quarta giornata.

Partite di cartello

Rangers - Roma 0-2

La Roma stabilisce un nuovo primato vincendo la 99ª partita di Coppa UEFA/Europa League e superando in questa speciale classifica il Tottenham Hotspur, grazie al successo contro i Rangers a Glasgow.

I giallorossi passano in vantaggio al 13' col colpo di testa di Matías Soulé e raddoppiano al 36' con la rete di Lorenzo Pellegrini, consentendo agli ospiti di chiudere il primo tempo con un vantaggio rassicurante.

Con questa sconfitta, i Rangers hanno perso le ultime sette partite di competizioni UEFA e, insieme al Nice, sono gli unici a non aver ancora conquistato un punto al giro di boa della fase campionato.

Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv 2-0

L'Aston Villa ha vinto la terza partita della fase campionato contro il Maccabi Tel-Aviv AFP via Getty Images

Il gol di Ian Maatsen poco prima dell'intervallo e il rigore di Donyell Malen al 59° minuto regalano all'Aston Villa la terza vittoria di questa edizione.

Con questo risultato, l'Aston Villa vola a nove punti, mentre il Maccabi rimane fermo a quota uno.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le prime otto classificate avanzano direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto accedono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincitrici che si qualificano agli ottavi di finale.

Real Betis - Lyon 2-0

Il Betis infligge la prima sconfitta di questa fase campionato al Lyon, e allunga la striscia di imbattibilità nella competizione in questa stagione.

Alla mezz'ora, Abde Ezzalzouli segna il gol del vantaggio della squadra di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Giovani Lo Celso.

Cinque minuti dopo, Marc Roca effettua un passaggio preciso dalla propria metà campo per Antony che dal limite dell'area supera Dominik Greif con una bella conclusione in no-look.

Midtjylland - Celtic 3-1

Il Midtjylland ha battuto 3-1 il Celtic Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima

Il club danese rimane a punteggio pieno grazie ai tre gol segnati in otto minuti poco prima della fine del primo tempo.

Martin Erlić apre le marcature poco dopo la mezz'ora con un colpo di testa su cross di Mikel Gogorza. L'autore dell'assist, poco dopo sigla il raddoppio con una conclusione potente dopo aver superato due avversari. Sul finire del primo tempo, Djú Franculino chiude definitivamente la gara con un tiro a giro da fermo che non lascia scampo al portiere avversario.

Gli Hoops accorciano le distanze nella ripresa con un rigore di Reo Hatate, ma non basta.

Il meglio dagli altri campi