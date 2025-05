Tottenham - Manchester United, anteprima finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e commenti degli allenatori

Mercoledì 21 maggio, Tottenham e Manchester United si sfidano allo stadio San Mamés di Bilbao per vincere la UEFA Europa League 2024/25.

UEFA.com presenta in anteprima la seconda finale tutta inglese della competizione.

La partita in breve Quando: mercoledì 21 maggio (21:00 CET)

Dove: stadio San Mamés, Bilbao

Cosa: finale di UEFA Europa League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la finale di UEFA Europa League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Tottenham si stava preparando per la sua ultima finale europea nel 2019, quando è stata giocata l'ultima finale di UEFA Europa League tutta inglese vinta 4-1 dal Chelsea contro l'Arsenal. Tre giorno dopo, gli Spurs hanno giocato la finale di Champions League ma hanno perso 2-0 contro il Liverpool. Le speranze di vincere una coppa europea che manca dal 1984 sono rafforzate dagli ottimi risultati dell'undici di Ange Postecoglou contro i prossimi avversari: in questa stagione, gli Spurs hanno infatti ottenuto due vittorie in Premier League e una ai quarti di finale di Coppa di Lega contro il Man Utd.

Ancora imbattuto in Europa League 2024/25, il Man Utd ha raggiunto la finale tra vittorie schiaccianti ed epiche rimonte, ma per Ruben Amorim conteranno poco se non riuscirà a superare gli Spurs. "Se non vinciamo la finale, per noi non significa nulla", ha detto il tecnico portoghese dopo la vittoria in semifinale contro l'Athletic Club. I Red Devils hanno vinto la competizione con il connazionale José Mourinho nel 2017, ma molti ricorderanno anche la finale del 2021 persa contro il Villarreal: a Danzica, Bruno Fernandes era capitano, Luke Shaw e Victor Lindelöf sono partiti titolari e Harry Maguire e Amad Diallo sono rimasti in panchina. 

Analisi e spunti di discussione

Probabili formazioni

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison

In dubbio: Nessuno

Indisponibili: Bergvall (caviglia), Kulusevski (ginocchio), Maddison (ginocchio) 

Il dilemma principale riguarda l'attaccante di sinistra degli Spurs. Son è rientrato da poco da un infortunio al piede e potrebbe essere sostituito da Richarlison o Mathys Tel: il brasiliano è il favorito, avendo giocato entrambe le semifinali.

Tutti i gol del Tottenham in Europa League 2024/25

Man Utd: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes

In dubbio: Collyer (gamba), Dalot (polpaccio), De Ligt (ginocchio), Heaven (caviglia), Yoro (caviglia)

Indisponibili: Martínez (ginocchio), Zirkzee (bicipite femorale)

I difensori Leny Yoro e Matthijs de Ligt hanno qualche problema fisico, ma Amorim spera che siano disponibili per la finale di Europa League a Bilbao. Le decisioni più importanti per il tecnico dello United, tuttavia, riguardano gli attaccanti, con Mason Mount e Amad Diallo che hanno fatto bene nella gara di ritorno contro l'Athletic Club.

Stato di forma

Tottenham

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): SVPVS

Prossima partita: Aston Villa - Tottenham, Premier League, 16/05



Man Utd

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSVP

Prossima partita: Chelsea - Man Utd, Premier League, 16/05



Storia



Tutti i gol del Manchester United in Europa League 2024/25

Le parole dal campo

Ange Postecoglou, allenatore Tottenham: "Bisogna pensare a ciò che il club ha passato negli ultimi 15 o 20 anni e a ciò che hanno passato i tifosi. Abbiamo dato loro una speranza, qualcosa per cui sognare. Quest'anno possiamo fare qualcosa di speciale".

Ruben Amorim, allenatore Manchester United: "Questa stagione è stata davvero difficile per tutti: i risultati e il cambio di staff si sono fatti sentire nel nostro club. Stiamo affrontando la situazione e cambiando il nostro modo di giocare. Quando prepariamo una partita di Europa League, l'ambiente è un po' diverso; si percepisce ancora più emozione".