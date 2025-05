Bilancio scontri diretti tra le finaliste di UEFA Europa League: Tottenham - Manchester United

Manchester United e Tottenham si incontreranno per la prima volta in una competizione UEFA quando si affronteranno nella finale di UEFA Europa League 2024/25, ma le due formazioni inglesi naturalmente hanno una sfilza lunghissima di precedenti nelle competizioni nazionali.

Le due squadre si sono affrontate 204 volte dal loro primo incontro nel 1899. I Red Devils hanno avuto la meglio nel corso degli anni ma, come vi spiega UEFA.com, c'è motivo di ottimismo per gli uomini di Ange Postecoglou.

Precedenti 204: totale

96: vittorie Man Utd

57: vittorie Spurs

51: pareggi

Storia in pillole: Il dominio dello United

Il primo incontro tra le due squadre avvenne in FA Cup il 28 gennaio 1899, quando lo United era conosciuto come Newton Heath. Le squadre pareggiarono 1-1 al Northumberland Park, a nord di Londra, e dovettero rigiocare quattro giorni dopo, quando Willie Bryant realizzò la prima tripletta dell'incontro che però non bastò allo United che perse 5-3.

Gli Spurs hanno però trionfato in uno solo dei nove incontri successivi, e nel corso di 204 precedenti lo United ha dominato con 96 vittorie contro le 57 del Tottenham. Tra il 2001 e il 2009 i Red Devils sono rimasti imbattuti per 26 volte, ma tra queste spicca l'incredibile successo per 5-3 dopo essere stati sotto sul 3-0 a fine primo tempo. In tempi più recenti, però, sono stati gli Spurs ad aver avuto la meglio.

Le partite di questa stagione

Man Utd - Spurs 0-3, 29/09/2024

Johnson 3', Kulusekvski 47', Solanke 78'

Il Tottenham è incontenibile all'Old Trafford nel primo incontro della Premier League 2024/25. Il compito dei padroni di casa viene reso più difficile dall'espulsione di Bruno Fernandes prima dell'intervallo.

Spurs - Man Utd 4-3, 19/12/2024

Solanke 15' e 54', Kulusekvski 46', Son 88'; Zirkzee 63', Amad 70', Evans 90'+4'

A dicembre, nei quarti di finale di Coppa di Lega, i ragazzi di Postecoglou si portano sul 3-0, e resistono al tentativo di rimonta dello United in una partita segnata dagli errori dei portieri.

Spurs - Man Utd 1-0, 16/02/2025

Maddison 13'

James Maddison segna il gol della vittoria al suo ritorno in campo e il Tottenham ottiene una preziosa vittoria contro lo United.

L'esultanza di James Maddison nella sfida di febbraio Getty Images

Postecoglou contro Man Utd

Gli Spurs non perdono contro lo United da sei partite, di cui le ultime cinque sotto la guida di Postecoglou (V4 P1), e hanno vinto tutti e tre gli incontri disputati finora in questa stagione. L'australiano è stato però sconfitto in passato dai Red Devils: nel 2000 il suo South Melbourne perse 2-0 contro lo United nella Coppa del Mondo per club FIFA, con Quinton Fortune che segnò entrambe le reti della squadra inglese. Postecoglou ha quindi un bilancio complessivo contro lo United di G6 V4 P1 S1.

Risultati record Vittoria record Spurs: 6-1 (04/10/2020)

Vittoria record United: 5-0 (22/01/1910)

Amorim contro il Tottenham

Lo Sporting CP di Ruben Amorim ha incontrato il Tottenham nella fase a gironi della Champions League 2022/23, raccogliendo quattro punti nelle due partite, anche se alla fine sono stati gli Spurs a vincere il girone dato che la squadra portoghese ha chiuso all'ultimo posto. Lo United ha perso due volte su due dal suo arrivo in questa stagione, il che significa che il bilancio complessivo di Amorim contro gli Spurs è G4 V1 P1 S2.

Precedenti in finale

Considerato il ricco palmares delle due squadre nelle competizioni nazionali (solo l'Arsenal ha vinto più FA Cup), sorprende che United e Spurs si siano incontrati in una sola finale. Si tratta della Coppa di Lega 2008/09, quando i Red Devils di Sir Alex Ferguson vinsero 4-1 ai rigori dopo un pareggio senza reti. Un ventunenne Jonny Evans partì titolare nel cuore della difesa dei vincitori, e oggi a 37 anni, è ancora nella rosa dello United.