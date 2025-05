Tottenham-Manchester United: i temi della finale di UEFA Europa League

Nella seconda finale tutta inglese di Europa League, il Tottenham è a caccia del primo titolo europeo dal 1984, mentre il Manchester United spera di ripetere il trionfo del 2017.

UEFA.com passa in rassegna i temi principali della finale di Bilbao, in programma mercoledì 21 maggio alle 21:00 CET.

Avvicinamento alla finale

Si avvererà la profezia di Postecoglou?

A inizio stagione, il tecnico Ange Postecoglou aveva dichiarato: "Vinco sempre al secondo anno". Ora, gli Spurs hanno un motivo in più per credere in un trionfo europeo che manca dal 1984.

Innanzitutto, c'è la convincente prova in semifinale: una vittoria complessiva per 5-1 che ha fermato l'avanzata da record del Bodø/Glimt, suggellata da una vittoria per 2-0 in Norvegia. Dominic Solanke ha segnato per la terza partita consecutiva della fase a eliminazione diretta, mentre a Guglielmo Vicario sono bastate due parate per mantenere la porta inviolata.

Highlights semifinale: Bodø/Glimt - Tottenham 0-2

Un ulteriore motivo di fiducia viene dal bilancio stagionale contro lo United, con tre vittorie in due competizioni. La prima e la più dominante, un 3-0 in Premier League all'Old Trafford, è arrivata prima che i Reds ingaggiassero il tecnico Ruben Amorim, ma da allora Postecoglou ha ottenuto due vittorie: 4-3 ai quarti di finale di Coppa di Lega a dicembre e 1-0 in campionato a febbraio.

Il Manchester United vuole un'altra vittoria a Bilbao

I ricordi del trionfo all'andata contro l'Athletic Club sono ancora freschi per il Manchester United, che torna al San Mamés sperando di riscuotere il premio finale. "Speriamo di vincere", ha detto Rasmus Højlund dopo la successiva vittoria per 4-1 all'Old Trafford, ma ha avvertito: "Anche se abbiamo già giocato in quello stadio, non credo che sia un vantaggio".

Il temibile attacco dello United, però, potrebbe essere effettivamente un vantaggio, perché nelle tre partite precedenti di Europa League sono arrivati 12 gol. Bruno Fernandes è primo a pari merito nella corsa al titolo di capocannoniere con sette reti, mentre Højlund è uno dei sette giocatori a quota sei. I rientri di Mason Mount e Amad Diallo da un infortunio aggiungono ulteriori frecce all'arco dello United: il primo ha segnato due gol nella vittoriosa gara di ritorno, mentre il secondo ha servito un assist.

Tutti i gol del Man Utd in Europa League 2024/25

Gli Spurs vogliono mettere fine all'attesa

Gli Spurs dovranno reggere una grande pressione per vincere: dopo una stagione deludente a livello nazionale, tutte le loro speranze di rimanere in Europa sono affidate alla finale. C'è grande attesa anche tra i tifosi dei Lilywhites, che non festeggiano un titolo dal 2008.

L'ultima coppa europea del Tottenham risale a più di 40 anni fa, mentre l'ultima finale è stata quella persa 2-0 contro il Liverpool in Champions League 2019. "Dobbiamo considerare ciò che il club ha passato negli ultimi 15 o 20 anni e ciò che hanno passato i tifosi", ha detto Postecoglou. "Abbiamo dato loro una speranza e un sogno. Quest'anno possiamo fare qualcosa di speciale".

Tutti i gol del Tottenham in Europa League 2024/25

Doppia motivazione per i Red Devils: ripetere il successo del 2017 e riscattare la delusione del 2021

Il Manchester United ha assaporato gioie e dolori nella finale di questo torneo, con la vittoria sull'Ajax nel 2017 seguita dalla sconfitta ai rigori contro il Villarreal nel 2021.

Diversi giocatori dell'attuale squadra erano schierati contro i Red Devils nel 2017: André Onana e Matthijs de Ligt sono partiti titolari per l'Ajax, mentre nessun semifinalista dello United ha giocato la gara decisiva. Per quanto riguarda la finale del 2021, che si è conclusa con una sconfitta per 11-10 ai tiri dal dischetto dopo un 1-1, in campo c'erano Fernandes, Luke Shaw e Victor Lindelöf, mentre Harry Maguire e Amad Diallo sono rimasti in panchina.

Come gli Spurs, anche lo United può contare solo su questa finale per giocare in Europa la prossima stagione, quindi ha ancora più motivazioni per riscattare l'ultima sconfitta.

Il Manchester United ha vinto l'Europa League nel 2017 Manchester United via Getty Images