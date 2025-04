Performance Insights di Europa League: come il Lyon ha giocato sotto pressione in casa del Manchester United

L'Osservatore Tecnico UEFA, Steve Cooper, ha analizzato il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League tra Manchester United e Lyon, in seguito all'articolo di venerdì.

La cronaca di Manchester United - Lyon 5-4 (dts)

Come il Lyon ha giocato sotto la pressione dello United

Nel primo video vediamo come ha giocato il Lyon in 11 contro 11.

"Il Lyon ha provato a giocare a viso aperto", ha spiegato Cooper. "Nonostante il pressing a sei dello United, il Lyon ha giocato a tutto campo coinvolgendo anche l'attacco".

Performance Insights Europa League: la costruzione del Lyon prima dell'espulsione

"All'inizio del video il pallone è vicino alla linea di fondo del Lyon, ma nel giro di 30 secondi i francesi sono già abbastanza vicini alla porta dello United".

La sequenza mostrata contava 28 passaggi, il secondo maggior numero di passaggi della partita, e un periodo prolungato di possesso controllato. Il Lyon ha avuto anche la sequenza più lunga con 30 passaggi per andare al cross per Ainsley Maitland-Niles.

Il prima slide mostra come il Lyon ha gestito l'inferiorità numerica: ha mantenuto ampiezza e profondità e si è appoggiata a due giocatori per collegare il gioco a centrocampo.

Performance Insights: la costruzione dopo il rosso

Come ha giocato il Lyon in dieci uomini

"Nel secondo video vediamo come il Lyon abbia mantenuto l'altezza e l'ampiezza in dieci uomini, allargando il raggio d'azione per tenere occupati i cinque dietro dello United, cosa che gli ha permesso di continuare a costruire", ha spiegato Cooper.

"Il Lyon è stato bravo a portare avanti il suo piano di gioco nonostante l'inferiorità. Grazie all'allargamento del raggio d'azione, il Lyon ha effettuato passaggi più corti e più lunghi e ha fatto girare il pallone a uno o due tocchi. I francesi hanno tenuto la palla un po' più a lungo perché non volevano perdere il possesso. La differenza è stata che il Lyon, una volta superato il pressing, aveva un giocatore in meno con cui attaccare, ma ha compensato bene. C'è sempre un contesto in una partita. Quando si è andati ai tempi supplementari la partita era sul 2-2, ma il Lyon ha continuato a impegnarsi, a spingersi in avanti e ha segnato altri due gol in dieci uomini (questo di Rayan Cherki)".

Il grafico 2 mostra i passaggi del Lyon iniziati nella propria metà campo nei tempi supplementari. Illustra la varietà di passaggi corti e lunghi creati. Un passaggio corto ha portato al terzo gol del Lyon, e un passaggio lungo al rigore che ha portato al quarto gol, quando il Lyon ha lottato per un pallone vagante che ha visto Malick Fofana connettersi con Alexandre Lacazette prima di muoversi in area e conquistare il rigore.