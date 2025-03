Performance Insights UEFA Europa League: la rimonta del Tottenham Hotspur contro l'AZ Alkmaar e le varianti utilizzate nelle corsie esterne

Gli osservatori tecnici UEFA, Justin Cochrane e Jan Peder Jalland, analizzano la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, dando anche dei consigli utili ai giovani allenatori e calciatori.

La partita minuto per minuto: Tottenham - AZ 3-1

Sovrapposizione interna o esterna

Analisi tattica Europa League: i movimento del Tottenham contro l'AZ Alkmaar

Nel primo video vediamo gli Spurs rompere la pressione dell'AZ, grazie in parte a un contro-movimento nell'azione che porta al cross e all'ultimo gol della serata.

"Gli Spurs usano la sovrapposizione con il terzino invertito che va all'esterno e c'è una buona fase di costruzione in cui il Tottenham esce dalla pressione dell'AZ", spiega Cochrane. Il numero 8 si abbassa e i terzini corrono in avanti. Con Son nell'1 contro 1, Spence deve capire quale spazio andare ad attaccare, e sceglie di sovrapporsi creando un 2 contro 1.

"Spence vede che Son si sposta verso il basso, il che è un invito a un taglio in avanti", aggiunge Jalland. "Se Son fosse più esterno, l'angolazione sarebbe diversa, ma è abbastanza dentro, quindi sceglie la sovrapposizione. Poi vale la pena notare i piccoli tocchi di Son per trovare il momento giusto per il passaggio.

"Il dettaglio qui sta nel tempismo della corsa ma anche nel modo in cui accelera", afferma Cochrane. "Spence prende velocità quando Son si sposta leggermente all'interno per quasi attirare il difensore in area, sapendo che c'è spazio all'esterno. Il Tottenham ha tre giocatori in area e Pedro Porro arriva come quarto giocatore.

"In queste situazioni, il terzino deve riconoscere quale tipo di 1 contro 1 creare facendo una sovrapposizione interna o esterna, deve valutare bene il tempismo del taglio, capire dove c'è spazio per l'inserimento e che tipo di accelerazione fare.

L'importanza di un supporto in ampiezza

Analisi tattica Europa League: il posizionamento perfetto del Tottenham

Nel secondo video, vediamo una corsa per una sovrapposizione interna che porta James Maddison al tiro. "Son è più largo, Spence dentro. Le squadre hanno libertà tra ala e terzino esterno. Spence si muove per sovrapporsi ma vede lo spazio dietro. L'angolazione e lo spazio sono ciò che determina la sua decisione.

"Molte squadre attaccano in questo spazio e alcune lo chiamano 'end zone'. La difficoltà per la squadra in difesa sta nel capire se mettersi a quattro dietro o se affidarsi ai centrocampisti per seguire i tagli degli avversari. Questo è un motivo importante per cui alcune squadre giocano con cinque difensori, per controllare questo spazio.

Creare la superiorità numerica

Analisi tattica Europa League: difesa contro attacco

Il terzo video mostra una raccolta di tagli dietro i difensori di Midtjylland, Ajax, PAOK e Spurs mentre le squadre ricercano la superiorità numerica.

"Per quanto riguarda il Tottenham, gli Spurs segnano molto in questo modo, andando rapidamente in contropiede non appena si riconquista il possesso. Riescono spesso a creare la superiorità con i giocatori che attaccano le corsie esterne. Anche il terzino invertito dall'altro lato è spesso in area.

"Questo deriva dalla ripetizione, dall'allenamento e dal ripeterlo più e più volte. Il Tottenham ha spesso tanti uomini in area: l'attaccante, l'ala opposta, il numero 8 e i terzini. Il rischio però in questo caso è il contropiede con squadre che attaccano una difesa a due. Il Tottenham pratica un calcio molto offensivo e a volte si espone a rischi. I giovani devono capire l'importanza di avere equilibrio dietro la palla e, forse, essere più pragmatici".

CONSIGLI PER I GIOVANI ALLENATORI

"Per applicare tattiche come questa nel tuo ambiente di allenamento, puoi fare situazioni di sovraccarico: allenamento 2 contro 1 in cui provi a creare un cross da un'area larga, esercitazioni 3 contro 2", spiega Cochrane. "Potresti fare un allenamento autonomo in cui giochi la palla larga e l'ala attacca l'uomo e il terzino sovrapposto effettua il cross.

"Durante l'allenamento puoi passare da un focus individuale (1 contro 1) a lavorare su una connessione tra due o tre giocatori con scenari di gioco: 5 contro 5 o 6 contro 6 quando la palla va larga e i giocatori creano sovrapposizioni. Puoi farlo in partite a campo ridotto, allenamento di posizionamento, attacco contro difesa. Lo fai con la palla che parte dal centro e poi va larga, ma a livello base è 2 contro 1 con il giocatore largo che impegna un giocatore o un uomo e poi trova il momento giusto per liberare il taglio interno o esterno. Una volta che i giocatori lo capiscono, hai un'arma in più.

"Ci sono aspetti da allenare nello sviluppo dei giocatori. Correre con la palla è un elemento poco allenato: palleggiare e manovrare la palla a velocità su lunghe distanze, 40 o 50 metri. Passare e ricevere la palla, sia in aria che a terra, mentre si corre a velocità è anche importante. Questi fondamentali sono essenziali quando si attaccano gli spazi dietro le difese che sono in transizione. Il Tottenham attacca gli spazi aperti.