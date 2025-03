Ritorno ottavi di finale UEFA Europa League: Lazio, Man United e Tottenham ai quarti, Roma eliminata

Nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, la Lazio si qualifica ai quarti grazie al pari casalingo contro il Viktoria Plzeň, la Roma rimane subito in dieci e perde 3-1 in Spagna con l'Athletic Club, mentre passano al turno successivo anche Tottenham, Manchester United e

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Quarti di finale

Bodø/Glimt - Lazio

Tottenham - Eintracht Frankfurt

Rangers - Athletic Club

Lyon - Manchester United

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, segna la prima tripletta di questa Europa League nella quinta vittoria consecutiva del club negli ottavi di finale della competizione. La Real passa in vantaggio dopo appena dieci minuti con un rigore di Mikel Oyarzabal, ma sei minuti dopo i padroni di casa ristabiliscono il pareggio col rigore di Fernandes. Al 50' i Red Devils passano nuovamente in vantaggio col secondo rigore di Fernandes, ma l'espulsione di Jon Aramburu complica i piani degli ospiti che nei minuti finali subiscono altri due gol: dal capitano e da Diogo Dalot.

Gli Spurs segnano l'1-0 al 26' con Wilson Odobert su assist di Dominic Solanke, pareggiando lo svantaggio dell'andata. Al 48' i padroni di casa passano in vantaggio nel doppio confronto grazie a uno splendido contropiede concluso da James Maddison, ma al 63' Peer Koopmeiners dell'AZ si avventa su un pallone vagante pareggiando nuovamente i conti. Al 74' gli inglesi trovano la rete che vale la qualificazione con un altro gol di Odobert ancora una volta su assist di Solanke.

La Roma rimane in dieci dopo appena 11 minuti per l'espulsione di Mats Hummels, e l'Athletic pareggia lo svantaggio dell'andata con Nico Williams allo scadere del primo tempo. Nella ripresa gli spagnoli si portano sul 3-0 con un colpo di testa di Yuri Berchiche e un altro gol di Williams, chiudendo virtualmente la qualificazione. I giallorossi accorciano con il rigore di Leandro Paredes, ma l'Athletic resiste all'assalto degli ospiti e fa un altro passetto in avanti verso la finale di Bilbao.

L'errore dal dischetto di Mert Hakan Yandaş qualifica i Rangers ai quarti di finale nonostante la grande rimonta del Fenerbahçe. Gli ospiti pareggiano il passivo dell'andata con la doppietta di Sebastian Szymański (45' e 73'), portando la sfida ai tempi supplementari. Nessuna delle due squadre però riesce a segnare nei supplementari e si va ai calci di rigore, dove dopo le parate di Jack Butland su Dušan Tadić e Fred, Yandaş calcia il proprio rigore sopra la traversa ponendo fine alle speranze di rimonta degli ospiti.

Accoppiamenti semifinali Tottenham/Frankfurt - Bodø/Glimt/Lazio

Rangers/Athletic Club - Lyon/Manchester United

La doppietta di Mario Götze permette ai vincitori dell'Europa League 2021/22 di andare ai quarti di finale con un sonoro 6-2 tra andata e ritorno. I padroni di casa passano in vantaggio con Jean-Mattéo Bahoya che segna il 100° gol del Frankfurt nella competizione vera e propria, mentre le reti di Götze e di Hugo Ekitiké regalano un margine rassicurante ai tedeschi, prima del momentaneo 3-1 di Kenneth Taylor. Il pallonetto da fuori area di Götze fa calare definitivamente il sipario sulla qualificazione ai quarti di finale.

La Lazio torna a qualificarsi per i quarti di Europa League, sette anni dopo esserci riuscita l'ultima volta. All'Olimpico, un gol di Alessio Romagnoli a tredici minuti dalla fine annulla il vantaggio del Viktoria Plzeň realizzato da Pavel Šulc e consente ai Biancocelesti di qualificarsi grazie alla vittoria (2-1) dell'andata. Ora la squadra di Marco Baroni se la vedrà con i norvegesi del Bodø/Glimt.

Dopo aver lasciato a malapena la propria metà campo nella prima mezz'ora, al 36' il Bodø/Glimt passa in vantaggio con Kasper Høgh. Nella ripresa Roman Yaremchuk prima pareggia e poi porta in vantaggio i padroni di casa. Altri due gol avrebbero portato la sfida ai tempi supplementari, ma un rosso diretto per il portiere Kostas Tzolakis mette fine alle speranze di una rimonta dell'Olympiacos.

Georges Mikautadze ed Ernest Nuamah segnano due gol a testa, qualificando il Lyon ai quarti dove affronterà il Manchester United. Tra i protagonisti della serata c'è anche Rayan Cherki che confeziona due assist quasi identici per Mikautadze (14' e 47'). Cherki ha ora otto assist in questa edizione: due in più di qualsiasi altro giocatore.