Lazio-Viktoria 1-1 (tot. 3-2): Biancocelesti ai quarti

La Lazio torna a qualificarsi per i quarti di Europa League, sette anni dopo esserci riuscita l'ultima volta. All'Olimpico, un gol di Alessio Romagnoli a tredici minuti dalla fine annulla il vantaggio del Viktoria Plzeň realizzato da Pavel Šulc e consente ai Biancocelesti di qualificarsi grazie alla vittoria (2-1) dell'andata. Ora la squadra di Marco Baroni se la vedrà con i norvegesi del Bodø/Glimt.

Come previsto, Baroni recupera Taty Castellanos - assente nelle ultime cinque partite per infortunio - ma sono i cechi a partire con il piede premuto sull'acceleratore, anche in considerazione della sconfitta subita all'andata. Ivan Provedel è subito costretto alla respinta in tuffo sul tentativo di Lukáš Kalvach, poi la squadra di Miroslav Koubek costruisce la migliore occasione di tutto il primo tempo.

Un disimpegno del portiere Biancoceleste si trasforma involontariamente in un assist per i giocatori ospiti, che liberano al tiro Vydra: il sinistro dell'ex giocatore del Como si infrange sulla parte superiore della traversa. Con il passare dei minuti si "scioglie" anche la squadra di Baroni, che va vicina al gol prima con Pedro Rodríguez e poi proprio con Castellanos.

Nella ripresa, dopo sette minuti, gli ospiti sbloccano il risultato e pareggiano il conto rispetto all'andata. Su un cross dalla sinistra, il temutissimo Rafiu Durosinmi scarica un ottimo pallone all'indietro per Šulc, che calcia di destro e supera Provedel, che tocca solo il pallone: per il centrocampista ceco, che non segnava da quattro partite, è il 13esimo gol in stagione.



Highlights: Viktoria Plzeň-Lazio 1-2

Baroni corre ai ripari e inserisce Manuel Lazzari e Boulaye Dia, che prendono il posto di Nuno Tavares e Castellanos. Ma i padroni di casa per pareggiare hanno bisogno di una palla inattiva: corner di Mattia Zaccagni, il capitano, e perfetto colpo di testa di Romagnoli, che Martin Jedlička riesce a respingere solo dopo che il pallone ha superato la linea di porta.

Per il difensore - che aveva segnato - è il terzo gol nella competizione, il quarto stagionale. I padroni di casa resistono agli attacchi degli ospiti nel finale e conducono in porto un risultato che significa qualificazione. La festa dell'Olimpico può avere inizio.



Formazioni

Lazio: Provedel; Marušić, Patric (Gila 79'), Romagnoli, Nuno Tavares (Lazzari 67'); Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro Rodríguez (Dele-Bashiru 79'), Zaccagni; Castellanos (Dia 67')



Viktoria Plzeň: Jedlička; Dweh, Marković, Jemelka; Memić, Červ, Kalvach, Cadu (Doski 78'); Vydra (Sojka 78'), Šulc; Durosinmi (Adu 72')