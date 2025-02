Porto-Roma 1-1: Giallorossi raggiunti

La Roma pareggia in casa del Porto nell'andata degli spareggi per la qualificazione agli ottavi di UEFA Europa League. All'Estádio do Dragão, la squadra di Claudio Ranieri passa in vantaggio con il gol di Zeki Çelik - il suo primo in Giallorosso - ma è raggiunta nella ripresa da Francisco Moura. In Portogallo, dove al 72' viene espulso Bryan Cristante, finisce 1-1.



Porto-Roma 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



I ritmi non sono altissimi in avvio: Artem Dovbyk prova la conclusione all'11' ma manda fuori, poco dopo hanno una buona chance i padroni di casa ma Moura non controlla bene il pallone e propizia il recupero di Cristante. I Giallorossi vanno ancora al tiro con Dovbyk, ma Diogo Costa riesce a parare senza difficoltà.

Al 31' un'ottima combinazione tra Lorenzo Pellegrini e Angeliño porta al cross dello stesso spagnolo, il capitano anticipa anche Paulo Dybala ma mette il pallone a lato. A sei minuti dall'intervallo, finisce la partita proprio dell'attaccante argentino, colpito al ginocchio: al posto della Joya, entra Tommaso Baldanzi. E proprio il nuovo entrato dà il via all'azione del vantaggio, in pieno recupero.

Alexis Saelemaekers mette in mezzo, Dovbyk fa la sponda e Zeki Çelik si avventa sul pallone da consumato attaccante mettendo in spaccata alle spalle di Diogo Costa. Nella ripresa Ranieri toglie due dei quattro giocatori ammoniti - Manu Koné e Saelemaekers - per inserire Niccolò Pisilli e Stephan El Shaarawy.

I padroni di casa provano a reagire e alzare il baricentro, ma la Roma riesce a difendersi con efficacia. E rendersi pericolosa sulle palle inattive, come nel caso di Cristante che svetta bene sul cross di Pellegrini ma trova la pronta risposta del portiere avversario. Al 67', però, arriva il pareggio della squadra di Martín Anselmi.



Dopo un'azione del nuovo entrato Pepê, il pallone finisce a Moura che calcia di sinistro e trova una deviazione che inganna Mile Svilar: 1-1. Cinque minuti e la Roma resta anche in inferiorità numerica, vista l'espulsione di Cristante per somma di ammonizioni. Con l'uomo in meno la squadra di Ranieri soffre, ma riesce a portare a casa un buon pareggio in vista del retour-match tra una settimana all'Olimpico.