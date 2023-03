Ritorno degli ottavi di Europa League: anteprima partita per partita

Il Manchester United ha un po' di respiro, ma tutto è ancora da decidere al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Arsenal-Sporting CP è uno dei tre incontri ancora in parità dopo le rocambolesche gare di andata.

Ecco l'anteprima di ogni partita.

Gioca a Predictor Europa League

Giovedì 16 marzo

L'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, dovrà utilizzare tutto il suo know-how per ribaltare la situazione dopo il dominio assoluto dell'undici di Erik ten Hag. Il tecnico cileno ha perso solo una volta in sette partite casalinghe contro lo United, uscendo vittorioso in quattro delle ultime cinque quando allenava West Ham e Manchester City. Questa striscia comprende una vittoria per 4-1 nel derby a settembre 2013.

Highlights: Man United - Betis 4-1

Le squadre hanno dato vita a una sfida emozionante in UEFA Champions League 2007/08, con frequenti rovesciamenti di fronte prima delle gesta eroiche di Volkan Demirel ai rigori per il Fenerbahçe. Questa partita potrebbe essere simile. Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze, perché gli ospiti sono stati superiori per gran parte dell'andata e potrebbero facilmente impensierire il Siviglia, in crisi di fiducia. "Se giochiamo come nel primo tempo, possiamo segnare", ha avvertito il tecnico del Fenerbahçe, Jorge Jesus.

Highlights: Sevilla - Fenerbahçe 2-0

Il Feyenoord avrebbe potuto archiviare l'incontro a Varsavia, e invece sarà nervoso a Rotterdam, a pochi giorni dall'importante trasferta di campionato contro l'Ajax. Tutte le emozioni dell'andata sono arrivate a fine gara, con lo Shakhtar in vantaggio al 79' quando Yaroslav Rakitskyy è andato a segno al primo tiro in porta. Ezequiel Bullaude è entrato dalla panchina e ha segnato il suo primo gol con il Feyenoord a 2' minuti dalla fine, tenendo l'incontro sul filo del rasoio.

Highlights: Shakhtar Donetsk - Feyenoord 1-1

La Juve è stata a tratti irresistibile all'andata e l'allenatore del Friburgo, Christian Streich, ha definito Ángel Di María "una gioia per gli occhi". Tenere a freno l'argentino potrebbe essere la chiave per la squadra tedesca, che cerca il modo di tornare in parità. Non è un caso che, appena il campione del mondo è apparso affaticato a Torino, il Friburgo ha iniziato a spingere. Questa stagione è già memorabile per la formazione tedesca, ma eliminare i bianconeri potrebbe esserlo ancora di più.

Lo sapevi?

La Juventus ha perso solo una delle ultime 21 partite di Europa League (V11 P9).

Highlights: Juventus - Freiburg 1-0

Fasi successive Le vincitrici guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo, che non prevede teste di serie.

L'allenatore dello Sporting, Rúben Amorim, si è mostrato ottimista nonostante la mancata vittoria all'andata: "La sfida è aperta. Sarei più ottimista se fossimo in vantaggio per 2-1 o 3-1, ma crediamo di potercela fare". L'autogol di Hidemasa Morita quando i portoghesi erano in ascesa ha però messo i Gunners al posto di comando e il tecnico Mikel Arteta ha dichiarato: "Al ritorno dobbiamo dimostrare che siamo più forti".

Highlights: Sporting CP - Arsenal 2-2

I padroni di casa riaffrontano il Leverkusen di Xabi Alonso, che ha fatto un grande passo verso i quarti con una comoda vittoria per 2-0 in Germania. Kerem Demirbay ha guidato il centrocampo e ha aperto le marcature con un potente tiro, mentre il colpo di testa in tuffo di Edmond Tapsoba ha dato respiro alla formazione di Bundesliga. Detto questo, il Ferencváros è un'altra squadra a Budapest, dove non ha mai perso in Europa League in questa stagione (V3 P1).

Highlights: Leverkusen - Ferencváros 2-0

"Abbiamo controllato la partita senza avere la palla", ha detto José Mourinho dopo la vittoria cinica della Roma. L'ipotesi è che vedremo più o meno una gara simile in Spagna, con i giallorossi a difendere e a colpire in contropiede e su calcio piazzato. "All'Anoeta dobbiamo sistemare le cose - ha chiesto il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil. È difficile contro le squadre di Mourinho, non ti regalano niente".

Lo sapevi?

La Roma ha segnato gol in 35 delle ultime 36 partite europee.

Highlights: Roma - Real Sociedad 2-0

Quando smetteremo di sorprenderci? L'Union SG ha conquistato molti ammiratori nel suo ritorno sulla scena europea dopo 58 anni di assenza. Ha vinto il girone davanti all'Union Berlin e ha ripreso da dove si era interrotto pareggiando 3-3 per la seconda volta in stagione. La squadra belga spera che il fattore campo faccia la differenza, ma l'Union Berlin non ha fatto male nell'ultima trasferta.

Highlights: Union Berlin - Union SG 3-3

Cosa sono gli ottavi di finale? Questo turno vede in gara le otto prime classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League contro le otto squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 16 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo; le squadre sconfitte usciranno dalle competizioni europee 2022/23.

Scarica l'app Europa!