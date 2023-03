Cosa guardare al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League

Il ritorno degli ottavi di giovedì mette in palio otto posti ai quarti di finale di UEFA Europa League 2022/23. Dopo le gare di andata, c'è ancora molto da decidere.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo i temi caldi delle principali partite.

Ritorno ottavi di finale: 16 marzo

Fenerbahçe - Sevilla (0-2)

Freiburg - Juventus (0-1)

Betis - Man United (1-4)

Feyenoord - Shakhtar (1-1)

Union SG - Union Berlin (3-3)

Ferencváros - Leverkusen (0-2)

Arsenal - Sporting CP (2-2)

Real Sociedad - Roma (0-2)

Cosa guardare

Déjà vu per l'Arsenal?

Il gol di Paulinho meno di un minuto prima dell'autorete di Hidemasa Morita è stato senza dubbio il momento decisivo del 2-2 tra Sporting CP e Arsenal all'andata. Il giocatore, però, può rincuorarsi perché il suo precedente gol per la squadra di Rúben Amorim ha aperto la porta a un possibile incubo per l'Arsenal. L'attaccante portoghese è diventato solo il secondo giocatore a segnare contro Arsenal e Tottenham in una sola stagione europea (ha segnato contro gli Spurs nella fase a gironi di UEFA Champions League) dopo Youssef El-Arabi con l'Olympiacos nel 2019/20. In quella stagione, proprio la squadra greca ha eliminato i Gunners dall'Europa League a Londra.

Di María in missione

"Ángel Di María è una gioia per gli occhi", ha dichiarato l'allenatore del Friburgo, Christian Streich, dopo l'effervescente prestazione dell'andata, coronata con un gol. A 35 anni, il vincitore seriale sembra più affamato e motivato che mai e, abbandonate le speranze in Serie A, punta all'Europa League.

Di María ha dato il meglio di sé contro il Nantes al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, mettendo a segno la terza tripletta vista nella competizione in questa stagione. Il Friburgo avrebbe potuto tranquillamente prendere quattro gol a Torino. "Ángel è un fenomeno, è di un'altra categoria", ha detto Manuel Locatelli. "È davvero un campione". Il 31 maggio, a Budapest, potrebbe esserlo di nuovo.

Fenerbahçe non ancora spacciato

Sulla carta, uno svantaggio di due gol contro i sei volte vincitori della competizione è scoraggiante. Solo un club ha rimontato più gol in una sfida a eliminazione diretta di Europa League, ed è anche passato un decennio dall'ultima volta che il Fenerbahçe è approdato ai quarti di finale di una competizione UEFA. Eppure, la squadra turca ha ancora qualche speranza per il ritorno contro il Siviglia.

Jorge Sampaoli ha ammesso che gli ospiti hanno giocato meglio per gran parte della gara d'andata in Spagna; con la sua squadra che rischia la retrocessione in Liga, un gol iniziale dei padroni di casa a Istanbul potrebbe metterla davvero in difficoltà. "Se giochiamo come nel primo tempo, possiamo segnare", ha avvertito il tecnico del Fenerbahçe, Jorge Jesus.

