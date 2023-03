Andata ottavi di finale Europa League: vincono Roma, Juventus, United, Sevilla e Leverkusen

Roma, Juventus, Manchester United, Sevilla e Leverkusen iniziano col piede giusto vincendo l'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, mentre Arsenal e Union Berlin pareggiano dopo sfide al cardiopalma.

UEFA.com vi racconta le partite della serata.

Conosciamo le squadre degli ottavi

Partita dalle mille emozioni in Germania dove le due squadre si sono sfidate a viso aperto pareggiando 3-3. Ospiti in vantaggio al 28' con Victor Boniface, pareggio dei padroni di casa al 42' con una punizione di Josip Juranović. Nella ripresa 1-2 di Yorbe Vertessen e pari di Robin Knoche al 69' subito dopo un errore dal dischetto. Boniface segna la propria doppietta al 72' e Sven Michel allo scadere sigilla il 3-3 definitivo.

La statistica

L'Union Berlin ha vinto cinque delle ultime sette partite di Europa League (P2).

La squadra di Xabi Alonso fa un passo in avanti verso i quarti di finale vincendo 2-0 sul Ferencváros. Kerem Demirbay porta in vantaggio gli ospiti dopo soli dieci minuti, poi sul finale Edmond Tapsoba raddoppia mettendo in discesa il discorso qualificazione per la formazione tedesca in vista del ritorno.

La statistica

Il Leverkusen aveva perso le ultime quattro partite a eliminazione diretta di Europa League in Germania prima di questa gara.

Un autogol di Hidemasa Morita salva la formazione inglese dopo che la squadra di Rúben Amorim era passata in vantaggio in rimonta. William Saliba dell'Arsenal e Gonçalo Inácio dello Sporting segnano di testa i gol del primo tempo, poi Paulinho porta in vantaggio i portoghesi. Sul finale Morita segna il pari lasciando aperto il discorso qualificazione.

La statistica

L'Arsenal ha perso solo una delle ultime dieci partite UEFA contro squadre portoghesi (V5 P4).

La Roma ottiene un'importante vittoria nell'andata degli ottavi di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, la squadra di José Mourinho si impone 2-0 sulla temuta Real Sociedad grazie al bel gol in apertura di Stephan El Shaarawy e a un colpo di testa di Marash Kumbulla nel finale. A decidere la qualificazione sarà la sfida di ritorno tra una settimana all'Anoeta.

Leggi il report completo.

Statistica

La Roma è andata in gol in 34 delle ultime 35 gare europee.

Cosa succede dopo? Le gare di ritorno si giocheranno giovedì 16 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo, che è un sorteggio aperto e senza teste di serie, mentre le otto perdenti usciranno definitivamente dall'Europa per il 2022/23.

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa gli spagnoli cambiano marcia e segnano due gol mettendo un'ipoteca sui quarti di finale. Joan Jordán segna il gol del vantaggio al 56', mentre sul finale Erik Lamela chiude i conti siglando il 2-0 definitivo.

La statistica

Il Sevilla è imbattuto in andate di partite a eliminazione diretta di Europa League da 19 gare; 15 le vittorie.

La Juventus batte di misura il Friburgo nell'andata degli ottavi di UEFA Europa League: a Torino decide il colpo di testa di Di María sull'assist di Kostić, tra una settimana la gara di ritorno in Germania.

Leggi il report completo.

La statistica

La Juventus ha perso solo una delle ultime 21 partite di UEFA Europa League (V11 P9).

Dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 con le reti di Marcus Rashford (6') e Ayose Pérez (32'), nella ripresa gli inglesi tirano fuori il carattere da big e segnano altri tre gol agli spagnoli con Anthony, Bruno Fernandez e Weghorst.

La statistica

Lo United è imbattuto in casa in partite della fase a eliminazione diretta di Europa League da 14 gare (V10 P4).

Discorso qualificazione aperto tra le due squadre dopo l'1-1 dell'andata firmato Yaroslav Rakitskyy 79' per gli ucraini e Ezequiel Bullaude all'88' per gli olandesi.

La statistica

Lo Shakhtar ha vinto due delle ultime 16 gare europee (P7 S7).

