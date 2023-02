Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

Otto posti per partecipare al sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2022/23 saranno assegnati giovedì dopo il ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

In questo articolo, presentato da Enterprise, abbiamo raccolto alcuni spunti delle gare di ritorno.

Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta: 23 febbraio

PSV Eindhoven - Sevilla (0-3)

Monaco - Leverkusen (3-2)

Midtjylland - Sporting CP (1-1)

Nantes - Juventus (1-1)

Roma - Salzburg (0-1)

Union Berlin - Ajax (0-0)

Rennes - Shakhtar Donetsk (1-2)

Man United - Barcelona (2-2)

Chi è già agli ottavi? Arsenal (ENG)

Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (NED)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (ESP)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Guida alle partite

Altra serata dalle mille emozioni all'Old Trafford?

Dopo l'esaltante gara d'andata al Camp Nou, le aspettative sono alte in vista del ritorno decisivo tra United and Barcelona all'Old Trafford. La squadra spagnola è uscita vittoriosa dall'ultima visita all'Old Trafford nel 2019, ma in precedenza non sono mancati gol e spettacolo al "Teatro dei Sogni", da quando i Red Devils si sono imposti 3-0 nei quarti di finale della Coppa delle Coppe nel 1984. Negli anni '90 le due squadre hanno pareggiato in modo spettacolare per 2-2 e 3-3 nella fase a gironi della UEFA Champions League, prima che uno straordinario gol di Paul Scholes facesse la differenza nella semifinale del 2007/2008 – quando poi lo United vinse il trofeo a Mosca.

Highlights: Barcelona - Man United 2-2 

Missione Ajax per Becker e l'Union Berlin

L'Union Berlin ha iniziato alla grande il 2023, con sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni, mettendo pressione al Bayern Monaco, capolista della Bundesliga, e raggiungendo i quarti di finale della Coppa di Germania. Una vittoria a Berlino manterrebbe in corsa i tedeschi per il triplete e, dopo l'ottima prestazione in trasferta che è valsa un pareggio a reti bianche ad Amsterdam, in pochi scommetterebbero contro di loro.

Il capocannoniere dell'Union di questa stagione, Sheraldo Becker, è nato nella capitale olandese e ha fatto la trafila delle giovanili all'Ajax, ma non ha mai esordito con la prima squadra. L'attaccante del Suriname si è unito all'ADO Den Haag nel 2016, segnando 13 gol in 95 presenze, prima di trasferirsi nella capitale tedesca tre anni più tardi.

Highlights: Ajax - Union Berlin 0-0 

Il Nantes vuole stupire nella 'finale' del ritorno contro la Juve

"Ora abbiamo una finale nel loro stadio", ha dichiarato il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, dopo l'1-1 col Nantes. La squadra di Ligue 1 cercherà di trarre ispirazione dall'unico precedente casalingo con la Vecchia Signora, nella semifinale di UEFA Champions League 1995/96, anche se la vittoria per 3-2 si rivelò vana, in quanto la Juventus arrivò comunque in finale.

L'Équipe ha elogiato il Nantes per il suo "talento e umiltà" a Torino, mentre la Gazzetta dello Sport ha scritto che la Juve molto probabilmente si affiderà ad Ángel Di María per trovare ulteriore ispirazione nel nord della Francia. I bianconeri sono caduti nel primo turno della fase a eliminazione diretta in ognuna delle ultime tre stagioni europee.